Sondagem. Ventura e Gouveia e Melo em vantagem para passar à segunda volta na corrida a Belém

Se as eleições presidenciais fossem hoje, não haveria um vencedor à primeira volta, mas André Ventura e Henrique Gouveia e Melo seriam os candidatos a passar à segunda volta, segundo uma sondagem realizada pelo ICS/ISCTE feita para o Expresso e a SIC.

Segundo a mesma sondagem, ambos os candidatos surgem com 18% das intenções de voto, enquanto Luís Marques Mendes aparece em 3.º lugar, com 16% das intenções de voto, mas em situação de empate técnico com os outros dois, dentro da margem de erro.

Já em quarto lugar, mas a grande distância a sondagem indica António José Seguro, com apenas 10% das intenções de voto. Já João Cotrim Figueiredo não vai além dos 3%, António Filipe dos 2% e Catarina Martins só obtém 1%. Jorge Pinto, candidato apoiado pelo Livre, não chega a 1%, razão por que não aparece discriminado.

A dois meses das eleições, os números mostram que é maior a percentagem de eleitores que não sabe em quem vai votar: 22%.

A sondagem decorreu entre 7 e 17 de novembro, através de entrevista direta e pessoal nas residências dos inquiridos. Dos 2.980 lares elegíveis contactados foram obtidas 807 entrevistas válidas.