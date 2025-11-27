Space Hub dos Açores vai ter um investimento de 15 milhões

O futuro Centro Tecnológico Espacial de Santa Maria vai ter um investimento de 15 milhões de euros, no quadro da subscrição nacional dos programas da Agência Espacial Europeia (ESA), incluindo um contributo de três milhões de euros do Governo Regional dos Açores. Portugal reforçou em 51% o seu contributo para a ESA para mais de 200 milhões.

“A importância dos Açores terem colocado uma verba — e foi a iniciativa dos Açores, é importante dizer isto — é que se algo é importante, quem está envolvido tem que mostrar que é importante. E aquilo que os Açores mostraram é que, quando definem que o espaço é, de facto, estratégico, depois mostram a coerência que é: estamos a colocar, neste caso, três milhões de euros, no orçamento dos Açores tem significado, numa área estratégica para a região autónoma dos Açores”, destaca Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação, numa conferência de imprensa online com os jornalistas.

Santa Maria foi o local de aterragem escolhido para o Space Rider — um veículo orbital reutilizável, não tripulado, concebido para missões de curta duração em órbita baixa — cujo voo inaugural está previsto para 2028, a bordo de um lançador Vega-C, a partir do Porto Espacial da Guiana Francesa, com regresso à ilha de Santa Maria.

A construção do futuro Space Hub está previsto para breve e o hub terá capacidades “dimensionadas para apoiar as diversas atividades espaciais, dotando a ilha de Santa Maria de capacidades permanentes de apoio a missões de acesso e retorno”, informou esta quinta-feira a Agência Espacial Portuguesa.

Fernando Alexandre destacou o Space Hub, bem com o da Constelação Atlântica, como exemplos da aposta que está a ser feita em Portugal no setor espacial, referindo o reforço feito no contributo português para a ESA: uma subida de 51%, para 204,8 milhões de euros, relativamente ao período 2026-2030.

Mais de metade (56,7%) virá da Ciência e Inovação, mas há outros contributos, destaca o ministro. “A Defesa ter entrado com cerca de 30 milhões de euros, a Economia também com um valor próximo de 30 milhões de euros, mostra o compromisso. Não é simplesmente dizermos que é importante, é importante e nós vamos colocar recursos nessa área”, reforça.

“Todos os ministérios, todos os envolvidos, neste momento sentem que, com esta prioridade que foi assumida para esta área, há o compromisso agora de ter bons planos de ação e depois capacidade de execução, que é fundamental”, acrescenta.

Uma aposta no setor, que o ministro considera que poderá ter um impacto significativo no emprego, com a criação de cerca de seis mil postos de trabalho.