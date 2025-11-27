Space Rider europeu aterra em Santa Maria e nasce um space hub nos Açores

A ilha de Santa Maria nos Açores vai ser o local de aterragem do voo inaugural do Space Rider, consolidando o desenvolvimento do futuro Centro Tecnológico Espacial de Santa Maria. O veículo orbital reutilizável europeu tem voo inaugural marcado para 2028. “Em breve” arranca a construção do Space Hub de Santa Maria.

No quadro da subscrição nacional dos programas da Agência Espacial Europeia (ESA), que ficará fechada esta quinta-feira, durante a Cimeira Ministerial da ESA, em Bremen, na Alemanha, Portugal irá assegurar o desenvolvimento do futuro Centro Tecnológico Espacial de Santa Maria (Santa Maria Space Hub) e local de aterragem do Space Rider, com a contribuição e o compromisso do Governo Regional dos Açores, informa a Agência Espacial Portuguesa em Comunicado.

A formalização deste entendimento resulta do trabalho conjunto desenvolvido nos últimos anos pela Agência Espacial Portuguesa, que incluiu o estudo de viabilidade do local de aterragem, concluído em julho, e que confirmou a viabilidade tecnológica e económica de Santa Maria como local de aterragem do Space Rider, explica o organismo.

Ainda em desenvolvimento, o Space Rider é um “veículo orbital reutilizável, não tripulado, concebido para missões de curta duração em órbita baixa para experiências em microgravidade, demonstrações tecnológicas e eventual colocação de pequenos satélites, regressando depois à Terra”.

O veículo tem voo inaugural previsto para 2028, a bordo de um lançador Vega-C, a partir do Porto Espacial da Guiana Francesa, com regresso à ilha de Santa Maria.

Voo inaugural dá ‘gás’ ao futuro Santa Maria Space Hub

“Estando a decorrer a fase de conceção, em breve terá início o desenvolvimento do Space Hub de Santa Maria, incluindo as infraestruturas de aterragem do Space Rider e de processamento pós-aterragem integradas no futuro Centro Tecnológico Espacial de Santa Maria”, informa a Agência Espacial Portuguesa. O hub terá capacidades “dimensionadas para apoiar as diversas atividades espaciais, dotando a ilha de Santa Maria de capacidades permanentes de apoio a missões de acesso e retorno”.

“O investimento nacional, realizado via ESA, garante os meios necessários para avançar com a fase de preparação das infraestruturas, reforçando a participação de Portugal em programas estruturantes europeus e a competitividade da indústria nacional ligada às tecnologias espaciais”, informa ainda o comunicado sem indicar valores especificamente para este projeto.

Mas, a 21 de novembro, o Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estêvão, adiantava que o Governo Regional tinha como objetivo prosseguir o caminho da região no setor espacial, preparando o caminho para lançamentos sub-orbitais ou o avanço de um Centro Tecnológico Espacial em Santa Maria. “Este é um investimento global de 15 milhões de euros, com três milhões de euros, em 2027, da responsabilidade do Governo Regional”, disse Paulo Estêvão.

Na fase seguinte, o objetivo é preparar Santa Maria para acolher a aterragem do voo inaugural do Space Rider e de missões subsequentes, assim como de missões de entrada experimentais.

A escolha de Santa Maria como o local para aterragem do Space Rider “insere-se numa visão mais ampla de criação de um polo espacial multifacetado na ilha, que inclui também as iniciativas de acesso ao espaço a instalar em Santa Maria”, pode ler-se em comunicado.