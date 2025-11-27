Starbucks abriu 16 lojas em Portugal e Espanha este ano

A Starbucks abriu este ano 16 lojas em Portugal e Espanha, num total de 225, prosseguindo com um “crescimento sólido”, disse esta quinta-feira o diretor-geral da Alsea Iberia, que opera a marca na Península Ibérica.

Num encontro com jornalistas no novo estabelecimento no estádio do Bernabeú, Antonio Romero disse que quer continuar com o ritmo de aberturas e definir novos modelos, como o das lojas formato “drive thru” [sem sair do veículo] que espera abrir em 2026 e outras mais pequenas em centros comerciais e aeroportos.

Com 23 anos de presença em Espanha, em 2025 a Starbucks, cadeia de cafés norte-americana, abriu 13 lojas próprias e três franchisados na Península, para um total de 225, das quais 32 em Portugal.

O objetivo é manter o “crescimento sólido e consolidado” da Starbucks, segundo o diretor-geral, que detalhou que este ano incorporaram 260 novos colaboradores, totalizando mais de 3.000 pessoas na Alsea Iberia.

Perante o aumento da concorrência das cafetarias de especialidade, Romero destacou que quer “continuar a cuidar da conexão com o cliente” e deu como exemplo o plano de fidelização, com mais de um milhão de membros, que representa mais de seis milhões de transações por ano.