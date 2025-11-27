Tekever fecha contrato de 30 milhões para vigilância das águas europeias

A Tekever fechou um contrato no valor de 30 milhões com Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA) para vigiar as águas europeias através de drones. O contrato, válido por dois anos, pode ser prolongado até quatro anos.

“Com este contrato, a EMSA volta a demonstrar a sua confiança na tecnologia comprovada da Tekever. Os nossos sistemas continuam a apoiar a vigilância marítima, permitindo às autoridades melhorar o conhecimento situacional e fornecer informações em tempo real onde são mais necessárias”, afirma Nadia Maaref, responsável da Unidade de Segurança da Tekever.

No âmbito deste contrato-quadro com a ESMA, a unicórnio nacional vai fornecer dois sistemas aéreos não tripulados (UAS) AR5, cada um composto por duas aeronaves não tripuladas, para apoiar operações multirregionais simultâneas em águas europeias.

O AR5 da Tekever — um drone de asa fixa, de média-altitude, com capacidade de voar além da linha de vista devido à tecnologia SATCOM, com até 12 horas de autonomia, radar marítimo, entre outras funcionalidades — tem sido usado em missões em Portugal, Espanha, França, Itália e nos Estados Bálticos desde 2017, apoiando as autoridades nacionais em missões de vigilância das suas águas, como controlo de pescas, operações de busca e salvamento em alto-mar, com solução de lançamento de bote salva-vidas, ou proteção ambiental.

Com instalações em Portugal, Reino Unido — onde está a preparar o arranque da sua quarta unidade de produção, com abertura prevista no próximo ano, após um anúncio de investimento de 470 milhões de euros —, França (onde vai investir cerca de 100 milhões) e Ucrânia, país onde tem drones em operação, no âmbito do acordo com as Forças Armadas britânicas, a unicórnio nacional é um dos principais fornecedores europeus de drones apoiando a atividade das forças de Defesa e Segurança. Conta já com uma equipa de mil colaboradores.