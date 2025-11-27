Ucraniano suspeito de sabotagem no Nord Stream extraditado para a Alemanha
O suspeito, Sergei K., de 49 anos, foi entregue à polícia alemã, depois de três meses sob custódia italiana, na maior parte numa prisão de segurança máxima em Ferrara.
O cidadão ucraniano detido em Itália por suspeita de envolvimento na sabotagem dos gasodutos Nord Stream foi extraditado esta quinta-feira para a Alemanha, após o Supremo Tribunal italiano ter aprovado a decisão ao fim de uma longa batalha judicial.
O suspeito, Sergei K., de 49 anos, foi entregue à polícia alemã, depois de três meses sob custódia italiana, na maior parte numa prisão de segurança máxima em Ferrara e de uma greve de fome durante vários dias em protesto contra alegados maus-tratos.
O Ministério Público alemão acusa-o de ser coautor das explosões nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico em 2022, por alegadamente ter coordenado uma equipa de sete pessoas que instalou os engenhos explosivos.
Esta quinta-feira foi transportado para a Alemanha de helicóptero e, ao desembarcar na cidade de Karlsruhe, no oeste do país, foi transferido para um veículo escoltado por polícias fortemente armados. O suspeito será presente a um juiz na sexta-feira, que deverá emitir o mandado de detenção.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ucraniano suspeito de sabotagem no Nord Stream extraditado para a Alemanha
{{ noCommentsLabel }}