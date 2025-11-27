Ucraniano suspeito de sabotagem no Nord Stream extraditado para a Alemanha

O cidadão ucraniano detido em Itália por suspeita de envolvimento na sabotagem dos gasodutos Nord Stream foi extraditado esta quinta-feira para a Alemanha, após o Supremo Tribunal italiano ter aprovado a decisão ao fim de uma longa batalha judicial.

O suspeito, Sergei K., de 49 anos, foi entregue à polícia alemã, depois de três meses sob custódia italiana, na maior parte numa prisão de segurança máxima em Ferrara e de uma greve de fome durante vários dias em protesto contra alegados maus-tratos.

O Ministério Público alemão acusa-o de ser coautor das explosões nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico em 2022, por alegadamente ter coordenado uma equipa de sete pessoas que instalou os engenhos explosivos.

Esta quinta-feira foi transportado para a Alemanha de helicóptero e, ao desembarcar na cidade de Karlsruhe, no oeste do país, foi transferido para um veículo escoltado por polícias fortemente armados. O suspeito será presente a um juiz na sexta-feira, que deverá emitir o mandado de detenção.