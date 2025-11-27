“Um homem à frente do seu tempo”, o novo livro sobre Balsemão

O livro conta com diversos testemunhos de políticos, jornalistas, colaboradores, amigos e familiares, para além de vários dos textos de homenagem publicados no Expresso.

Chega esta semana às livrarias “Um homem à frente do seu tempo”, um novo livro sobre Francisco Pinto Balsemão. Com chancela da Avenida da Liberdade Editores, este livro póstumo reúne testemunhos sobre o fundador do Expresso e da SIC.

“A obra revela o jornalista, o político, o empresário e o humanista que ajudou a transformar o país: da luta contra a censura à construção da democracia, da fundação do Expresso à modernização do audiovisual com a SIC, passando pelo período em que liderou o Governo“, descreve o grupo que fundou.

Marcelo Rebelo de Sousa, Cavaco Silva, Durão Barroso, Felipe Gonzalez, Juan Luís Cébrian, Carlos Moedas, Miguel Sousa Tavares, Vasco de Mello ou José Ramos Horta são algumas das pessoas que dão o seu testemunho para o livro, que revela também uma faceta mais pessoal. “O humor, a exigência, a curiosidade e o profundo sentido de liberdade que o guiou, e que ficou como exemplo maior de uma vida norteada pelo princípio de contribuir para deixar um mundo melhor”, prossegue o comunicado.

O livro conta também com testemunhos de jornalistas, colaboradores, amigos e familiares, para além de vários dos textos de homenagem publicados no Expresso.

Francisco Pinto Balsemão morreu no dia 21 de outubro, aos 88 anos.