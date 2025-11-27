Um Parceiro Estratégico das Transações Imobiliárias

Na Dils, acreditamos que uma mediadora imobiliária deve, para além de dar prioridade ao acompanhamento especializado dos seus clientes em aspetos comerciais, diferenciar-se também por uma oferta qualificada nas restantes áreas complementares, entre as quais se inclui a nossa equipa jurídica.

Naturalmente, não nos compete (nem a lei nos permite) prestar assessoria jurídica ativa aos clientes envolvidos em operações desta natureza. E em nenhum momento os nossos clientes deverão abdicar da intervenção dos seus assessores jurídicos trazidos ao processo. Este envolvimento é imprescindível, quer para defesa dos seus interesses de forma independente, quer pela necessidade de apoio em matérias de cruzamento multidisciplinar.

No entanto, num mercado em que não é possível segregar totalmente as questões jurídicas das comerciais (nem das contabilísticas ou fiscais), a Dils posiciona-se como uma peça central para enfrentar os diferentes desafios que surgem ao longo do ciclo da transação. Pretendemos acrescentar valor nestes processos de elevada complexidade, com base na nossa experiência transacional e no nosso know-how do sector imobiliário.

Respeitando o espírito de mediação, focamo-nos em acompanhar as várias fases de uma operação imobiliária em todas as suas frentes, neste caminho que a nossa experiência tem demonstrado muito raramente ser linear.

A nossa visão é precisamente de complementaridade e estreita colaboração entre a nossa equipa jurídica e os assessores jurídicos externos. Com uma noção bem definida do papel que devemos desempenhar, identificámos um espaço de sinergia que tem produzido resultados bastante positivos e que tem como principais beneficiários os nossos clientes.

Desde logo, a fase inicial de estruturação impacta de forma determinante o desfecho da transação. Para entender estas nuances, é certamente útil compreender as diferenças entre um asset vs share deal, ter a capacidade de analisar o balanço de uma empresa com ativos imobiliários ou de entender a dinâmica dos veículos de investimento imobiliário regulados.

Ao longo do processo, importa reconhecer os riscos jurídicos mais críticos consoante a classe de ativos, desde potenciais irregularidades urbanísticas às mais recorrentes contingências fiscais, de modo a orientar um processo de due diligence que decorra de forma construtiva e com prazos razoáveis.

E sempre orientados para o fecho da transação, gostamos também de trabalhar com propostas criativas, acompanhando as melhores práticas de mercado. Por exemplo, a possibilidade de recorrer a um seguro para cobertura de riscos (ora ao já estabilizado W&I, ora a outros mais específicos) ou a um instrumento contratual como o earn-out para ajustar o preço em função do desempenho futuro dos ativos, poderá ser o ângulo necessário para maximizar valor para todas as partes envolvidas neste tipo de operações.

Por tudo isto, estamos convictos de que o perfil inovador da nossa equipa jurídica potencia a atuação da Dils como um verdadeiro parceiro estratégico das transações imobiliárias, conjugando a solidez técnica necessária para acompanhamento destes processos com os objetivos comerciais dos nossos clientes.

É com este espírito disruptivo que continuaremos a trabalhar para fechar cada vez mais e mais Dils.