5 coisas que vão marcar o dia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) atualiza dados sobre o Índice de Preços no Consumidor, estimativas mensais de emprego e desemprego relativas a outubro, e divulga as contas nacionais trimestrais referentes ao terceiro trimestre de 2025. Também a Entidade Orçamental partilha a síntese de execução orçamental de outubro. Para além disso, o dia também vai ficar marcado pela divulgação do indicador preliminar das viagens e turismo da balança de pagamentos de outubro pelo Banco de Portugal. Esta sexta-feira vai também acontecer uma reunião de Conselho de Ministros.

Como vai a inflação?

Esta sexta-feira o INE divulga uma estimativa rápida Índice de Preços no Consumidor referente ao mês de novembro. O índice de preços no consumidor desacelerou em outubro, graças à diminuição dos preços dos produtos energéticos e ao índice referente aos produtos alimentares não transformados que também abrandou. Também as contas nacionais trimestrais referentes ao 3.º trimestre de 2025 vão ser conhecidas esta sexta-feira.

E o mercado de trabalho?

Além da inflação, há mais indicadores nacionais a serem atualizados esta manhã, incluindo sobre o mercado de trabalho, com a divulgação do INE das estimativas mensais de emprego e desemprego relativas a outubro. Em setembro, a taxa de desemprego desceu 0,5 pontos percentuais para 6,0%, face a agosto.

Entidade do Orçamento divulga execução orçamental até outubro

A Entidade do Orçamento divulga, esta sexta-feira, a síntese da execução orçamental em contas públicas até outubro. Já em relação a setembro, o Estado alcançou um excedente orçamental de 6.304,1 milhões de euros em contabilidade pública, uma subida de 610,8 milhões de euros face a período homólogo do ano passado.

Banco de Portugal divulga impacto do turismo na economia

Esta sexta-feira o Banco de Portugal partilha o indicador preliminar das viagens e turismo da balança de pagamentos referentes a outubro. Em setembro, as exportações de viagens e turismo ficaram pelos 4,17%, já as importações rondaram os 1,86%.

Reunião de Conselho de Ministros

Esta sexta-feira vai ainda ficar marcada por uma reunião de Conselho de Ministros. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai presidir a uma reunião com os restantes membros do Governo na sua residência oficial, em Lisboa, pelas 09h30. Segue-se uma conferência de imprensa pelas 15h30.