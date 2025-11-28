A quinta edição do Hackathon de inovação e empreendedorismo social da Fundação UAX consolida-se como motor de soluções com impacto

A Fundação Universidade Alfonso X el Sabio (FUAX), em colaboração com a Avanade e a Sodexo, celebrou a quinta edição do seu Hackathon UAX (dedicado, nesta ocasião, à inovação e ao empreendedorismo social), um evento em que estudantes de diferentes cursos apresentaram soluções tecnológicas, sociais e de comunicação que procuram responder aos desafios reais colocados por administrações públicas, empresas ou instituições do terceiro setor, como a Cruz Vermelha Espanhola, o Banco de Alimentos de Madrid ou a Fundação Amigos de Monkole, entre outras.

Na sua edição de 2025, que reuniu mais de 100 estudantes – provenientes de cursos de licenciatura, mestrado e formação profissional nas áreas de Negócios & Tecnologia, Ciências Biomédicas e da Saúde ou Veterinária, bem como da UAX Rafa Nadal School of Sport – e mentores. O evento colocou o foco na inovação aplicada a desafios sociais ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para José Antonio Blanco, diretor da FUAX, «a realização deste Hackathon evidencia o objetivo do Grupo UAX de formar profissionais que, além de qualificados com competências técnicas e para aplicar a tecnologia com propósito profissional, sejam capazes de gerar impacto positivo e contribuir para o bem-estar social. Trata-se de muito mais do que um exercício académico, os estudantes descobrem que inovação e solidariedade podem andar de mãos dadas, e as organizações colaboradoras que a universidade é um ator fundamental para impulsionar este tipo de talento e soluções».

Para Javier Ávila, diretor técnico da Assembleia Regional Sierra Oeste da Cruz Vermelha Espanhola, «colaborar neste hackathon mostra-nos que a inovação social não começa nas organizações, mas nas salas de aula. Quando os jovens compreendem que as suas ideias podem melhorar a vida das pessoas, nasce um compromisso que transcende a teoria e se transforma em impacto real. Precisamos de mais espaços como este, onde a universidade e a sociedade se encontram para construir o futuro».

Nesse sentido, as organizações participantes apresentaram alguns dos desafios que enfrentam ao abordar questões sociais atuais relacionadas com a saúde, a inclusão, a mobilidade sustentável, a igualdade de oportunidades ou o acesso a recursos básicos. Por sua vez, os estudantes trabalharam em soluções formando equipas multidisciplinares e sob a orientação de especialistas e professores, num encontro que combinou conhecimento, criatividade, metodologia ágil e pensamento crítico.

«Este hackathon dá-nos a oportunidade de demonstrar que, a partir da universidade, podemos contribuir com soluções reais e úteis para pessoas e organizações. Com este tipo de atividades, sentimos que deixámos de ser apenas estudantes para passarmos a fazer parte da mudança», afirmou Martín Parrilla Cabrera, estudante do curso de Business Analytics.

Os Hackathons de inovação e empreendedorismo promovidos e coordenados pela FUAX reuniram, ao longo das suas cinco edições, mais de 300 estudantes participantes, que desenvolveram cerca de cinquenta propostas para mais de 40 empresas, organismos ou instituições. Um evento que reforça o compromisso do Grupo Educativo UAX de formar os talentos do futuro, com foco na inovação, mas sempre com responsabilidade social. Por este motivo, a UAX canaliza este tipo de atividades através do seu Gabinete de Voluntariado e Cooperação, um organismo que tem acordos e projetos de colaboração com todo o tipo de entidades, como as que participaram neste Hackathon.

SOLUÇÕES

Entre os desafios das organizações em 2025, destaca-se o do Banco de Alimentos de Madrid, que se tem centrado na conceção de soluções digitais e criativas que ajudem a captar e fidelizar jovens voluntários, utilizando novas plataformas, experiências interativas ou ferramentas tecnológicas que se conectem com os seus valores e motivações. Por sua vez, a Fundação Amigos de Monkole procurava desenvolver uma ferramenta inteligente, apoiada na automação e gestão digital, que reduzisse o tempo que as organizações dedicam a trâmites administrativos, agilizando convocatórias e libertando recursos para a ação social.

A Madrid Capital Mundial (MWCC) convidou os alunos a aplicar tecnologia, inteligência artificial, dados urbanos e design inovador para imaginar como seria uma mobilidade urbana mais eficiente, sustentável e conectada, enquanto a Cruz Vermelha Espanhola propôs como reduzir a exclusão digital que afeta as mulheres em áreas rurais, com plataformas de formação, empregabilidade online, acesso à tecnologia e redes colaborativas que geram oportunidades reais.

O desafio proposto pela cátedra Urolf é projetar uma aplicação que seja acessível a todas as mulheres de diferentes contextos económicos e sociais, na qual possam receber um tratamento direcionado a partir de casa, melhorando tanto o acesso como a adesão aos treinos terapêuticos do pavimento pélvico. A nível municipal, a Câmara Municipal de Villanueva de la Cañada propôs o desafio de desenvolver propostas tecnológicas e sociais que promovam hábitos saudáveis, mobilidade ativa e bem-estar emocional através de aplicações digitais, campanhas interativas ou sistemas conectados.