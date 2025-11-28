Asterion compra centro de dados da Altice na Covilhã por 120 milhões euros

A empresa de investimento em infraestrutura Asterion Industrial Partners anunciou esta sexta-feir a entrada no mercado de centros de dados em Portugal, através da compra à Altice Portugal do Covilhã Data Center Campus, por 120 milhões de euros.

A entidade detalhou, através de um comunicado, que o centro de dados da Covilhã conta atualmente com 6,8 megawatts (MW) de capacidade instalada e um ‘design’ modular que permite uma expansão significativa. O centro permite adicionar até 75 MW através de novos módulos integrados no campus existente e dispõe da possibilidade de atingir aproximadamente 175 MW em terrenos adjacentes que já contam com fornecimento eletrificado garantido.

O centro, localizado a 200 quilómetros (km) do Porto e a 220 km de Lisboa pode atender tanto o mercado português, como os operadores europeus da área de inteligência artificial (IA) que necessita de infraestrutura de computação de alto desempenho. Em termos gerais, foi especificado que a Altice Portugal continuará a ser o principal cliente do centro da Covilhã ao abrigo de um contrato de serviços a longo prazo, para reforçar uma aliança estratégica que proporciona continuidade e visibilidade a ambas as partes.

Para a empresa de investimento, o mercado português tem várias vantagens, tais como preços de energia competitivos, uma conectividade terrestre robusta e um ambiente regulatório favorável. “Portugal destaca-se ainda como um dos mercados de fibra ótica mais avançados da Europa e beneficia de um sistema energético resiliente, apoiado por um investimento significativo em energia renovável”, refere o comunicado.

A conclusão da operação, sujeita às aprovações regulatórias pertinentes, está previsto para o primeiro trimestre de 2026. Esta é a segunda operação da Asterion no setor dos centros de dados, após a venda, no ano passado, da Nabiax, a plataforma em Espanha que a empresa tinha desenvolvido com a Telefónica desde 2019.