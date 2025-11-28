Banca

Banco de Portugal mantém almofada dos maiores bancos para absorver choques

Os sete grandes bancos continuam obrigados a manter a mesma percentagem de reserva de capital próprio que têm hoje para absorver choques e reduzir o risco para depositantes e contribuintes.

O Banco de Portugal, liderado por Álvaro Santos Pereira, manteve os requisitos de reserva de fundos próprios para os sete maiores grupos bancários do país, considerados de “importância sistémica”. A decisão, tomada em outubro e divulgada esta sexta-feira, aplica-se a partir de 1 de janeiro de 2026.

A reserva para outras instituições de importância sistémica (O-SII, na sigla inglesa) é uma almofada de capital que os bancos mais importantes são obrigados a constituir para absorver perdas em caso de crise. A lógica é simples: quanto maior o banco, maior o estrago que pode provocar se as coisas correrem mal. Por isso, exige-se que estas instituições mantenham capital extra para fazer face a choques inesperados.

O objetivo passa por compensar o risco acrescido que estas instituições representam para o sistema financeiro português, dada a sua dimensão, complexidade de negócio e grau de interligação com outras entidades. Se um destes gigantes tropeçar, o tombo pode fazer abanar todo o setor financeiro e contaminar a economia real.

Esta reserva deve ser constituída por fundos próprios principais de nível 1 — o chamado CET1, ou seja, o capital da mais elevada qualidade, composto essencialmente por ações e lucros retidos. É dinheiro que os bancos têm de ter nos cofres, não podendo ser utilizado para outras finalidades.

Segundo o comunicado do Banco de Portugal, os requisitos mantêm-se inalterados para todas as instituições face às taxas atualmente em vigor. O BCP continua a liderar a lista com uma reserva de 1%, a mais elevada do sistema, seguido pela Caixa Geral de Depósitos e pelo Santander Totta, ambos com 0,75%. O Novobanco e o Banco BPI mantêm uma exigência de 0,5%. No fundo da tabela ficam o Banco Montepio e o Crédito Agrícola, com 0,25%.

A reserva de O-SII é revista, pelo menos, anualmente. Esta decisão específica foi tomada pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal em 21 de outubro de 2025, após notificação ao Banco Central Europeu e consulta ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros.

Nenhuma das partes levantou objeções e os próprios bancos visados também aceitaram a medida sem contestação.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Governo flexibiliza gestão de vagas em Medicina

  • Cinco câmaras contestam nova central fotovoltaica no Alqueva

  • Governo reduz desconto fiscal sobre os combustíveis

  • Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot sobe para 178 milhões

  • Maior sindicato da PSP abandona negociações com Governo

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Banco de Portugal mantém almofada dos maiores bancos para absorver choques

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Governo aprova versão final da agência que funde FCT e ANI

Mónica Silvares, Lusa,

Criação da AI2 tem sido controversa devido à extinção da FCT, com reitores das universidades e investigadores a manifestarem-se preocupados com as consequências para a produção científica.

1