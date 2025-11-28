Atualidade

Chefe de gabinete de Zelensky alvo de buscas no âmbito de esquema de corrupção na Ucrânia

  • Lusa
  • 9:01

A Agência Nacional Anti Corrupção da Ucrânia (NABU) anunciou que foram efetuadas buscas e apreensões na residência de Andriy Yermak, chefe de gabinete do Presidente ucraniano.

A Agência Nacional Anti Corrupção da Ucrânia (NABU) anunciou que foram efetuadas buscas e apreensões nesta sexta-feira na residência de Andriy Yermak, chefe de gabinete do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

A Agência Nacional Anti Corrupção e a Procuradoria Especializada Anti Corrupção (SAP) disseram através de comunicado que as operações fazem parte de uma investigação “em curso” acrescentando que os detalhes vão ser “divulgados em breve”.

Andriy Yermak está a ser investigado no âmbito de um esquema de corrupção envolvendo a empresa estatal Energoatom, responsável pela energia nuclear no país.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • CTT sobem preços do correio em 6,2% no dia 2 de fevereiro

  • Chefe de gabinete de Zelensky alvo de buscas na Ucrânia

  • Indico lança fundo de 125 milhões para IA e Espaço

  • Entrevista

    Após sucesso no turismo, merytu vai ligar talento a empresas da distribuição

  • Hoje nas notícias: Influencer, habitação e saúde

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Chefe de gabinete de Zelensky alvo de buscas no âmbito de esquema de corrupção na Ucrânia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.