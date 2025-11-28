Chefe de gabinete de Zelensky alvo de buscas no âmbito de esquema de corrupção na Ucrânia
A Agência Nacional Anti Corrupção da Ucrânia (NABU) anunciou que foram efetuadas buscas e apreensões na residência de Andriy Yermak, chefe de gabinete do Presidente ucraniano.
A Agência Nacional Anti Corrupção da Ucrânia (NABU) anunciou que foram efetuadas buscas e apreensões nesta sexta-feira na residência de Andriy Yermak, chefe de gabinete do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
A Agência Nacional Anti Corrupção e a Procuradoria Especializada Anti Corrupção (SAP) disseram através de comunicado que as operações fazem parte de uma investigação “em curso” acrescentando que os detalhes vão ser “divulgados em breve”.
Andriy Yermak está a ser investigado no âmbito de um esquema de corrupção envolvendo a empresa estatal Energoatom, responsável pela energia nuclear no país.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Chefe de gabinete de Zelensky alvo de buscas no âmbito de esquema de corrupção na Ucrânia
{{ noCommentsLabel }}