Chefe de gabinete de Zelensky demite-se após buscas por corrupção

Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, demitiu-se esta sexta-feira, depois de ter sido alvo de buscas no âmbito de esquema de corrupção na Ucrânia. O anúncio foi feito por Zelensky, avança a Reuters.

Andriy Yermak, 54 anos, está a ser investigado no âmbito de um esquema de corrupção envolvendo a empresa estatal Energoatom, responsável pela energia nuclear no país.

A agência Nacional Anti Corrupção da Ucrânia (NABU) anunciou que foram efetuadas buscas e apreensões esta sexta-feira na residência de Andriy Yermak.

A Agência Nacional Anti Corrupção e a Procuradoria Especializada Anti Corrupção (SAP) disseram através de comunicado que as operações fazem parte de uma investigação “em curso” acrescentando que os detalhes vão ser “divulgados em breve”.

O chefe de gabinete, em funções desde 2020, confirmou as informações sobre as buscas. Através das redes sociais, Yermak disse que as autoridades procederam a investigações na casa onde reside e que não “encontraram obstáculos”.

Na mesma mensagem, o chefe de gabinete acrescentou que os advogados que o representam estiveram no local e que colaboraram com os investigadores.

O escândalo de corrupção foi tornado público no início de novembro quando as autoridades judiciais revelaram um alegado “esquema criminoso orquestrado” por um elemento próximo do Presidente, que permitiu o desvio de 100 milhões de dólares (aproximadamente 86 milhões de euros) do setor da energia.

Andriy Yermak, antigo produtor de cinema e advogado é considerado como uma figura muito influente na Ucrânia. A suposta influência de Yermak sobre o chefe de Estado tem levantado questões e dúvidas junto da equipa presidencial ucraniana.

(Notícia atualizada com mais informação)