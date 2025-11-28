Dermatologista do Hospital de Santa Maria foi suspenso de funções

O médico Miguel Alpalhão, que recebeu mais de 700 mil euros em três anos de cirurgias adicionais no Hospital de Santa Maria (Lisboa), foi suspenso de funções com perda total de vencimento.

A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pela agência Lusa adianta ainda que o dermatologista já não está a trabalhar no hospital onde estava vinculado por contrato individual de trabalho.

Um relatório da Inspeção-Geral das Atividade em Saúde (IGAS), divulgado este mês, concluiu que o médico ganhou mais de 700 mil euros em três anos de cirurgias adicionais, realizadas fora do horário normal de trabalho para reduzir as listas de espera, e propôs, aprovou e codificou as suas próprias cirurgias mais de 350 vezes.