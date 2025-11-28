Ex-Presidente da Guiné-Bissau diz que Portugal se torna hostil com um muçulmano no poder

O ex-Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, deposto na quarta-feira por um golpe militar, disse numa entrevista, que deu no Senegal, que sempre que “há um Presidente muçulmano, Portugal mostra-se muito hostil”, noticia esta sexta-feira o Público.

Umaro Sissoco Embaló considera que Portugal não gosta que haja um Presidente guineense muçulmano. “É uma pena. A Guiné-Bissau tem 60 e poucos por cento de muçulmanos, [mas sempre que] há uma mudança”, sempre que “há um Presidente muçulmano, Portugal mostra-se muito hostil”, acusa o ex-Presidente da Guiné-Bissau que chegou na quinta-feira ao Senegal a bordo de um avião fretado por este país.

O extrato da entrevista, que foi dada à revista Jeune Afrique por Embaló, foi difundido na quinta-feira à noite pelo canal de televisão pan-africano 1 Africa TV nas redes sociais. “Assim que há um Presidente que se chama Mamadou, Omar ou Ibrahim, eles tornam-se muito hostis”, assegura, apontando o dedo aos dirigentes políticos e media portugueses.