Futuro Hiperdigital: ciber-resiliência e compliance em debate no Estúdio ECO

O avanço tecnológico abriu novas oportunidades, mas também expôs as empresas a riscos crescentes. Atualmente, a cibersegurança é um pilar crítico para qualquer organização que queira crescer de forma sustentável e segura. Globalmente, 66% dos executivos são da opinião de que o cibercrime é a principal ameaça ao negócio, mas apenas 2% diz ter implementado ações de resiliência cibernética nas suas empresas, segundo o estudo Global Digital Trust Insights 2025, da PwC.

Por outro lado, a Diretiva NIS2, que tem como objetivo melhorar a segurança dos sistemas de redes e informações dentro da União Europeia, exige que as organizações adoptem medidas de segurança ajustadas ao seu setor e à sua dimensão, além da comunicação às autoridades competentes de quaisquer incidentes que ocorram. O incumprimento das normas exigidas pode resultar em responsabilidades significativas para a empresa.

É neste contexto que o ECO e a Vodafone Business organizam, no dia 10 de dezembro, no Estúdio ECO, em Lisboa, a conferência “Futuro Hiperdigital – Ciber-resiliência e Compliance”, a primeira de um ciclo de três encontros dedicados ao futuro hiperdigital das empresas. O objetivo é debater a proteção das empresas através da ciber-resiliência e do compliance, explorando os desafios colocados pela Diretiva NIS2 e as estratégias que estão a moldar o futuro digital.

O evento é aberto ao público, mediante inscrição. Consulte o programa e reserve o seu lugar aqui.