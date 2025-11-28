Educação

Governo aprova versão final da agência que funde FCT e ANI

Criação da AI2 tem sido controversa devido à extinção da FCT, com reitores das universidades e investigadores a manifestarem-se preocupados com as consequências para a produção científica.

A versão final da criação da agência para a investigação e inovação, por fusão da FCT e transformação da ANI, foi aprovada esta sexta-feira, após a consulta pública de entidades públicas e privadas. A nova agência a AI2 ganha a forma jurídica de uma Entidade Pública Empresarial (EPE).

Para o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, esta fusão “trará várias vantagens”, mas na conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, sublinhou apenas a “transferência de conhecimento entre o sistema científico e as empresas com a garantia que estas conseguem aproveitar esta transferência para o registo de patentes”.

De acordo com os planos do Governo, esta alteração permite uma maior previsibilidade e planeamento já que o financiamento da investigação passará a ser feito através de contratos programas de cinco anos.

Depois de aprovado pelo Conselho de Ministros a 4 de setembro, o diploma foi enviado para o Presidente da República para promulgação, mas o decreto-lei voltou para as mãos do Governo, que introduziu alterações ao diploma. Alterações que não foram sublinhadas na conferência de imprensa.

Ao longo do último mês, o Executivo ouviu os representantes das comunidades científica e de inovação e recolheu pareceres de várias entidades sobre a AI2, processo que não conduziu durante o verão, antes de aprovar a primeira versão do decreto-lei, motivando críticas.

Em relação à primeira versão, a principal mudança no diploma apresentado às comunidades científicas e de inovação dizia respeito à natureza jurídica da futura agência. Inicialmente prevista para ser uma sociedade anónima, à semelhança da ANI, a AI2 será afinal uma entidade pública empresarial, sugestão do Presidente da República e que, segundo fonte do executivo, o Governo concorda ser a natureza jurídica mais adequada e uma solução intermédia entre a sociedade anónima da ANI e o instituto público da FCT.

A criação da AI2 tem sido particularmente controversa devido à extinção da FCT, com reitores das universidades e investigadores a manifestarem-se preocupados com as consequências para a produção científica e o futuro da ciência fundamental.

O próprio Chefe de Estado já tinha admitido, em julho, vetar a extinção da FCT, anunciada então pelo Governo no âmbito da reforma estrutural do MECI, caso tivesse dúvidas “sobre um ponto que seja”. A AI2 deverá entrar em funcionamento a partir de 1 de janeiro e será tutelada pelo MECI e pelo Ministério da Economia e da Coesão Territorial.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Governo aprova versão final da agência que funde FCT e ANI

  • Congelamento das propinas é “péssima decisão”, diz ministro

  • Reforma do Ministério do Trabalho elimina 20 entidades

  • Fitch sobe rating da dívida sénior do BCP para BBB+

  • Receitas da Meo sobem 1,2% até setembro

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo aprova versão final da agência que funde FCT e ANI

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Reforma do Ministério do Trabalho elimina 20 entidades

Salomé Pinto,

Conselho de Ministros deu mais um passo na reforma do Estado, fundindo organismos do Ministério de Trabalho. No total, passam de 39 para 19. Haverá redução de dirigentes e poupança de recursos.