Governo flexibiliza gestão de vagas em Medicina para aumentar número de estudantes

O Governo aprovou esta sexta-feira um diploma que dá maior flexibilidade às faculdades de Medicina na gestão das vagas disponíveis, permitindo ajustar os limiares de acesso para licenciados e evitar lugares por preencher.

Em conferência de imprensa, após a reunião desta sexta-feira do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, recordou que no último ano letivo ficaram por ocupar 29% das vagas destinadas a licenciados e este ano 24%, apesar da necessidade de mais médicos.

“São vagas de médicos que são precisos, mas que depois não são ocupadas, porque as cotas são rígidas e nós entendemos que deve haver flexibilidade para as universidades as poderem gerir e com isso permitir que haja mais estudantes de Medicina, em linha com a abertura de novos cursos que saudamos e defendemos”, destacou o ministro, classificando o diploma como uma medida importante para o futuro do setor.

A medida pretende dar maior autonomia às universidades, em linha com a abertura de novos cursos e com a necessidade de formar mais médicos.