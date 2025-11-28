Educação

Governo flexibiliza gestão de vagas em Medicina para aumentar número de estudantes

  • Lusa
  • 21:36

No último ano letivo ficaram por ocupar 29% das vagas destinadas a licenciados e este ano 24%, apesar da necessidade de mais médicos, diz Governo.

O Governo aprovou esta sexta-feira um diploma que dá maior flexibilidade às faculdades de Medicina na gestão das vagas disponíveis, permitindo ajustar os limiares de acesso para licenciados e evitar lugares por preencher.

Em conferência de imprensa, após a reunião desta sexta-feira do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, recordou que no último ano letivo ficaram por ocupar 29% das vagas destinadas a licenciados e este ano 24%, apesar da necessidade de mais médicos.

São vagas de médicos que são precisos, mas que depois não são ocupadas, porque as cotas são rígidas e nós entendemos que deve haver flexibilidade para as universidades as poderem gerir e com isso permitir que haja mais estudantes de Medicina, em linha com a abertura de novos cursos que saudamos e defendemos”, destacou o ministro, classificando o diploma como uma medida importante para o futuro do setor.

A medida pretende dar maior autonomia às universidades, em linha com a abertura de novos cursos e com a necessidade de formar mais médicos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Governo flexibiliza gestão de vagas em Medicina

  • Cinco câmaras contestam nova central fotovoltaica no Alqueva

  • Governo reduz desconto fiscal sobre os combustíveis

  • Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot sobe para 178 milhões

  • Maior sindicato da PSP abandona negociações com Governo

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo flexibiliza gestão de vagas em Medicina para aumentar número de estudantes

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Governo reduz desconto fiscal sobre os combustíveis

ECO,

Na próxima semana, os combustíveis descem, assim, menos que o previsto com esta mexida no ISP. Governo começa a reverter o congelamento das taxas sobre os combustíveis.