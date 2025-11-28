Governo reduz desconto fiscal sobre os combustíveis

O Governo decidiu reduzir o desconto no Imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) no dia em que foi antecipada uma descida mais acentuada do preço dos combustíveis. Uma portaria, publicada esta sexta-feira, atualiza “as taxas unitárias do ISP sobre a gasolina e o gasóleo, promovendo a indispensável reversão gradual das medidas temporárias adotadas em sede do ISP”.

A taxa do ISP, aplicável à gasolina, é assim fixada em 497,52 euros por mil litros e do gasóleo em 361,60 euros. Segundo contas do Observador, a subida do ISP da gasolina deve rondar os 1,6 cêntimos por litro e, no gasóleo, cerca de dois cêntimos. As novas taxas entram em vigor no feriado de dia 1 de dezembro, segundo a portaria assinada pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

Na próxima semana, fonte do setor tinha indicado ao ECO que o gasóleo – combustível mais utilizado em Portugal – deveria baixar sete cêntimos e a gasolina 3,5 cêntimos. Com as novas taxas, os preços na bomba de combustível deve continuar a ser de redução face a esta semana mas muito menos pronunciado.

Após a invasão russa da Ucrânia, e com o petróleo a disparar para mais de 90 dólares por barril, o Governo socialista introduziu um desconto fiscal, que hoje é de 13,2 cêntimos por litro na gasolina e de 11,7 cêntimos por litro no gasóleo. Os preços do brent estão hoje pouco acima dos 60 dólares e a pressão de Bruxelas para os Estados-membros reverterem estas medidas compensatórias está a crescer desde o ano passado.

O Governo, liderado por Luís Montenegro, já tinha numa primeira fase descongelado a taxa do carbono, outra das rubricas que pesa no preço final dos combustíveis.

(em atualização)