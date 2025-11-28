IA que ‘entrega’ encomendas e as tendências para 2026. Oiça aqui o Podcast .IA

No terceiro episódio do Podcast .IA, fomos conhecer como a inteligência artificial está a dar cartas no grupo CTT. A empresa postal tem mais de 500 anos, mas acredita que esta tecnologia de ponta será capaz de tornar as operações mais eficientes.

Por exemplo, permitindo comunicar aos clientes janelas horárias cada vez mais reduzidas para a entrega das encomendas, conta Nuno Matos, diretor de digital, novos canais e inovação dos CTT. Outra novidade é que o chatbot Helena será capaz de processar envios de encomendas até ao final do ano.

No segundo segmento, abordamos as principais tendências da IA para 2026 com a ajuda de Ivo Bernardo, cofundador da DareData, uma empresa especializada no desenvolvimento e implementação de soluções de IA.

O Podcast .IA é um programa mensal da Comunidade .IA do ECO, que todos os meses olha para a forma como a inteligência artificial está a transformar setores chave da nossa economia. Pode ouvir também este e outros episódios nas principais plataformas de podcasts, como o Spotify e o Apple Podcasts.

Oiça aqui o episódio completo: