Indico lança fundo de 125 milhões para investir em deeptech, IA e Espaço

A Indico Capital Partners lançou esta sexta-feira um novo fundo, o Indico VC Fund III, com um capital objetivo de 125 milhões de euros, tendo já garantido 30 milhões de euros do Fundo Europeu de Investimento (FEI). Tecnologia espacial e oceânica, mas também deep tech, IA e soluções corporativas de SaaS são áreas foco deste fundo que tem como objetivo investir em startups em Portugal, Espanha e Itália até série B.

O Indico VC Fund III é o sexto fundo da Indico. “Garantir o compromisso inicial do FEI, os nossos principais investidores em fundos anteriores, é uma forte validação do nosso desempenho e estratégia de foco em software, inteligência artificial e deep tech no sul da Europa. Estamos estrategicamente posicionados para identificar e escalar as melhores empresas da região e a sua diáspora e posicioná-las no mercado global. Acreditamos que, ao fornecer capital inteligente e apoio prático, estamos realmente a moldar a próxima onda de liderança tecnológica europeia à escala global”, diz Stephan Morais, managing general partner da Indico.

O setor espacial “é um setor que está em forte crescimento em todo o mundo, seja na componente de <i>software</i>, de satélites ou de <i>data centers.</i> (…) O sul da Europa tem vindo a gerar empresas muito interessantes nesta área. Stephan Morais Managing general partner da Indico Capital

Entre as áreas foco está a tecnologia espacial. “É um setor que está em forte crescimento em todo o mundo, seja na componente de software, de satélites ou de data centers. A fiabilidade da informação obtida via satélite é, em muitos casos, até superior à que se consegue através de outros métodos”, justifica Stephan Morais, ao ECO/eRadar.

“O sul da Europa tem vindo a gerar empresas muito interessantes nesta área. Ainda na Caixa Capital investimos na D-Orbit e, já na Indico Capital Partners, investimos na FOSSA Systems e na Spotlite, por exemplo: uma empresa italiana, uma espanhola e uma portuguesa. Temos visto oportunidades de investimento muito relevantes na área do espaço”, acrescenta quando questionado sobre o porquê da aposta neste setor.

O novo fundo irá concentrar a sua estratégia de investimento principalmente em tecnológicas criadas em Portugal, Espanha e Itália, procurando “ativamente oportunidades junto da grande diáspora destes países localizada nos EUA, Reino Unido e outros países“, pode ler-se em comunicado. “Irá focar-se em investimentos que vão desde a fase seed até à Série B, visando especificamente empresas que desenvolvem soluções corporativas de SaaS, IA e Deep Tech, bem como as das áreas de tecnologia espacial e oceânica“, informa.

“Estamos entusiasmados por unir forças de novo com a Índico Capital Partners para apoiar o vibrante ecossistema de inovação tecnológica em Portugal, Espanha e Itália. Através desta operação, o FEI irá apoiar investimentos em empresas que estão a fazer a diferença na Inteligência Artificial, em tecnologia de ponta e na economia azul”, diz Marjut Falkstedt, presidente do FEI, citado em comunicado.

O FEI é o braço do Grupo Banco Europeu de Investimento (Grupo BEI) especializado em investimentos em ações de pequenas e médias empresas (PME) e empresas de média capitalização, tendo aportado 30 milhões de euros a este novo fundo sob gestão da Indico.

A sociedade de capital de risco tem atualmente mais de 240 milhões de euros em ativos sob gestão distribuídos por cinco fundos, e apoiou 53 empresas — incluindo quatro unicórnios — que, em conjunto, angariaram mais de 2,5 mil milhões de euros.