ISDIN solicita à UE que ative mecanismos eficazes contra as avaliações falsas e a desinformação que afetam as marcas

A ISDIN instou as autoridades europeias a agirem contra a desinformação e as avaliações falsas que prejudicam a reputação das marcas.

Durante a mesa redonda «Evolução da proteção das marcas no ambiente digital: novos desafios e tecnologia», Salvia exigiu maior responsabilidade e mecanismos eficazes de ação por parte das plataformas digitais e destacou a necessidade de processos mais ágeis para impedir a tempo os danos à reputação, algo especialmente sensível em setores como o dermatológico, ligado à saúde das pessoas.

A representante da ISDIN destacou o compromisso do laboratório com a transparência e a evidência científica e explicou que a empresa trabalha diariamente para manter a confiança do consumidor, apoiando com ciência a segurança e a eficácia dos seus produtos.

No entanto, neste verão, a empresa enfrentou uma campanha de avaliações falsas com padrões claros de manipulação por interesses comerciais: textos idênticos publicados por perfis de utilizadores recém-criados e sem histórico de atividade, afirmações falsas e até mesmo a promoção direta de produtos concorrentes com referência a vídeos que contêm ataques à reputação.

«Na ISDIN, valorizamos e ouvimos as críticas legítimas. As opiniões honestas, mesmo negativas, são oportunidades para melhorar. Em contrapartida, as avaliações falsas são um ataque direto à reputação e exigem protocolos de ação ágeis», afirmou Salvia, que acrescentou que «os danos à reputação causados por uma avaliação falsa ocorrem em tempo real», enquanto a reparação jurídica acontece muito mais tarde.

«As plataformas, instituições e marcas devem sentar-se à mesma mesa. Se conseguirmos avançar para uma maior transparência e cooperação, poderemos construir um ambiente digital mais seguro, onde a confiança do consumidor seja o eixo central», assegurou.

Durante o Fórum, foi também mencionado que, recentemente, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) concedeu à ISDIN o reconhecimento de marca de renome, uma distinção que apenas as empresas europeias mais conhecidas e respeitadas conseguem obter e que representa uma proteção alargada contra possíveis imitações ou tentativas de uso indevido do seu prestígio, valor e reputação.

ESPECIALISTAS E AUTORIDADES

O encontro, organizado pela Associação para a Defesa da Marca (ANDEMA) com o apoio do Instituto Espanhol de Patentes e Marcas (OEPM), reuniu nos dias 27 e 28 de novembro mais de 300 especialistas nacionais e internacionais para analisar todos os aspetos relacionados com a defesa dos direitos de propriedade industrial: desde a coordenação policial ou o papel dos meios de comunicação, até à concorrência desleal ou aos desafios do ambiente digital.

O fórum contou também com a participação de autoridades como o ministro da Indústria e Turismo, Jordi Hereu, ou o conselheiro da União Europeia e Ação Externa da Generalitat da Catalunha, Jaume Duch. Além disso, juntaram-se representantes de organizações governamentais, como o diretor-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Daren Tang, a diretora do Observatório do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), Patricia García Escudero, ou o subsecretário da Indústria e Turismo e presidente do OEPM, Pablo Garde. Também estiveram presentes representantes do poder judicial, da academia, de associações e entidades económicas e de outras empresas como San Miguel, Puig, HP, Inditex, Ecoalf, TOUS, Osborne ou Xiaomi.

Por ocasião do congresso e após o seu término, a Casa ISDIN organizou uma receção com representantes empresariais e de organizações governamentais da área da propriedade intelectual, presidida pelo CEO da empresa, Juan Naya. O evento serviu como um espaço de encontro e diálogo descontraído entre profissionais, autoridades e agentes-chave do ecossistema da propriedade industrial.