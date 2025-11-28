Maior sindicato da PSP abandona negociações com Governo e admite protestos
A ASPP explica que "abandona as negociações porque a proposta apresentada não vai ao encontro daquilo" que esperavam m relação às tabelas remuneratórias.
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) decidiu esta sexta-feira abandonar as negociações com o Governo, tendo em conta que a proposta apresentada é insuficiente, e admitiu avançar com protestos.
“A ASPP abandona as negociações porque a proposta apresentada não vai ao encontro daquilo que esperaríamos em relação às tabelas remuneratórias, suplementos e portaria de avaliação”, disse à Lusa o presidente da ASPP, Paulo Santos, no final de uma reunião com a ministra da Administração Interna.
O presidente do maior sindicato da PSP, que acusou o Governo de não estar “a cumprir integramente o acordo assinado” em julho de 2024, avançou que na próxima semana a ASPP vai reunir a direção do sindicato para decidir ações de protesto.
