Função Pública

Maior sindicato da PSP abandona negociações com Governo e admite protestos

  • Lusa
  • 20:16

A ASPP explica que "abandona as negociações porque a proposta apresentada não vai ao encontro daquilo" que esperavam m relação às tabelas remuneratórias.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) decidiu esta sexta-feira abandonar as negociações com o Governo, tendo em conta que a proposta apresentada é insuficiente, e admitiu avançar com protestos.

“A ASPP abandona as negociações porque a proposta apresentada não vai ao encontro daquilo que esperaríamos em relação às tabelas remuneratórias, suplementos e portaria de avaliação”, disse à Lusa o presidente da ASPP, Paulo Santos, no final de uma reunião com a ministra da Administração Interna.

O presidente do maior sindicato da PSP, que acusou o Governo de não estar “a cumprir integramente o acordo assinado” em julho de 2024, avançou que na próxima semana a ASPP vai reunir a direção do sindicato para decidir ações de protesto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Governo flexibiliza gestão de vagas em Medicina

  • Cinco câmaras contestam nova central fotovoltaica no Alqueva

  • Governo reduz desconto fiscal sobre os combustíveis

  • Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot sobe para 178 milhões

  • Maior sindicato da PSP abandona negociações com Governo

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Maior sindicato da PSP abandona negociações com Governo e admite protestos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Oeiras aumenta IMI para a taxa máxima

Lusa,

Oeiras estima “uma receita acima dos 53 milhões”, com “ganho fiscal” de 17,7 milhões. PS acusa o executivo de “penalizar ainda mais as famílias e empresas”.

1