Natal é altura de “desligar para ligar”. Campanha de Natal da Meo lançada esta sexta-feira

Campanha de Natal da Meo alerta para a questão da tecnoferência, a interferência da tecnologia nas relações humanas. Criatividade é da Dentsu e planeamento da OMD.

Um convite à reflexão sobre o equilíbrio entre registar momentos e vivê-los verdadeiramente. É esta a proposta da Meo para a sua campanha de Natal, lançada esta sexta-feira.

Com o claim “Liga-te melhor à vida”, a campanha centra-se na ideia de que as ligações mais importantes são as que se constroem na presença, olhos nos olhos, e na partilha autêntica, e não através de um telemóvel.

“Neste Natal gostávamos de desafiar cada pessoa a sentir a verdadeira emoção de estar presente, de olhar os outros olhos nos olhos e de viver o momento real. Com esta campanha, o Meo e a Fundação Meo convidam todos a ligarem-se ao que realmente importa: às pessoas e aos momentos que permanecem nas nossas memórias e não nas dos telemóveis. É um compromisso que reforçamos porque acreditamos que a tecnologia deve aproximar as pessoas e nunca afastar”, explica Luiza Galindo, diretora de marca e comunicação da Meo, citada em comunicado.

A campanha é uma Iniciativa conjunta Meo e Fundação Meo, com a colaboração da Mirabilis, a dá continuidade ao posicionamento lançado em setembro – “Liga-te melhor com moderação” – voltando a lançar o debate sobre o impacto da tecnologia no quotidiano das famílias. Desta vez, alerta para a questão da tecnoferência – a interferência da tecnologia nas relações humanas.

Para fundamentar esta questão, a Meo recorre a três estudos, de acordo com os quais o tempo médio que os portugueses passam ligados à internet ronda as 10 horas por dia, 62% das crianças afirmam que os pais não ouvem por estarem distraídos e que 8% dos pais distraem-se com os smartphones, enquanto estão com os filhos.

O Natal é assim encarado como “a oportunidade perfeita para desligar para ligar – trocar distrações digitais por ligações mais presentes, mais humanas”.

Com a assinatura “Liga-te melhor à vida. Feliz Natal. Meo. Humaniza-te”, a campanha multimeios será divulgada na televisão, rádio, exterior, imprensa, meios digitais e nos pontos de venda da operadora. Conta ainda com conteúdos exclusivos no site Meo em torno da temática da tecnoferência, incluindo iniciativas como um quiz interativo para cada um descobrir o seu screen score nesta época festiva e um calendário de Natal com dicas diárias que inspirem momentos para ligar melhor as famílias à vida.

Assinado pela Dentsu Creative, produzido pela Garage Films e com planeamento de meios da OMD, ao longo do período natalício serão divulgados outros conteúdos em meios digitais que dão continuidade à narrativa.