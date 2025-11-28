Porto de Portimão avança com obras para acolher navios de cruzeiro maiores

A cidade de Portimão vai ficar preparada para receber navios de maior porte após obras que se iniciarão até final de fevereiro próximo, segundo informação da Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APSA). Os trabalhos vão estender-se à ligação terrestre à gare marítima, atualmente efetuada por acessos degradados.

Com “cerca de 100 escalas” previstas para 2026 e 117 para 2027, segundo o comunicado da APSA, o porto de Portimão crescerá este ano, face a 2024, 45% no número de escalas de navios de cruzeiro (para 58) e 63% em passageiros (para 23 mil), valores que não são, contudo, recordes.

O aumento da capacidade deste porto localizado na barra do Rio Arade implicará dragagens para receber navios de cruzeiro de 220 metros, trabalhos acompanhados pela reparação e reabilitação do designado cais RO-RO, destinado a navios ferry. Neste, poderão atracar em simultâneo duas embarcações provenientes dos navios de cruzeiro de maior porte que continuarão a ter de ficar fundeados ao largo.

As intervenções estão enquadradas com a estratégia definida para os portos comerciais do continente no horizonte 2025-2035 (Portos 5+), na qual se antevê o crescimento de 30% no fluxo de passageiros nos portos nacionais.