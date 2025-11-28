Portugueses preferem idas ao shopping? País está abaixo da média da UE em compras na internet

Portugal está entre os países da União Europeia (UE) onde menos pessoas compram online. Apenas 48,5 % da população com idades entre 16 e 74 anos encomendou bens ou serviços pela internet, abaixo da média europeia de 60,2 %, segundo dados do Eurostat divulgados esta sexta-feira.

A região portuguesa com maior percentagem de pessoas que compram online é a Grande Lisboa, com 58,7%, seguida de Setúbal (55,9%) e do Alentejo (51,7%). No Norte, apenas 43,7% da população recorre regularmente à internet para encomendas, enquanto no Algarve o valor sobe para 49,7%. Nas regiões autónomas os números são ainda mais baixos, com a Madeira a registar 38,4% e os Açores 43,1%.

Em 2024, 23 regiões da União Europeia registaram pelo menos 80 % da população entre 16 e 74 anos a encomendar bens ou serviços online. Cerca de metade dessas regiões situa-se na Holanda, com as 12 regiões holandesas no topo, seguidas de quatro regiões da Dinamarca, três da Irlanda, três da Suécia e ainda a capital checa, Praga. A região central de Utrecht, nos Países Baixos, teve a maior percentagem de compradores online, com 91,5 %, seguida da vizinha Flevoland (89,5%).

Por outro lado, 21 regiões da UE registaram menos de 40 % da população a encomendar bens ou serviços pela internet. Além da ilha da Madeira as principais áreas estão localizadas no leste e sul da Europa, incluindo seis regiões da Roménia, cinco da Bulgária e seis do sul de Itália.

Disparidades regionais no acesso à internet em Portugal

Os dados do Eurostat mostram ainda que Portugal continua abaixo da média europeia no acesso à internet em casa pelos agregados familiares. No país em 2024, 90,8% dos agregados têm ligação à internet, abaixo da média da UE, que é de 94,2%. As regiões da Grande Lisboa (95,4%) e de Setúbal (94,7%) registam os valores mais altos, seguidas pelos Açores (93,7%) e Madeira (92,6%). Em sentido contrário, o Oeste e Vale do Tejo (86,9%) e Centro (88,2%) apresentam os níveis mais baixos.

No entanto algumas regiões da Europa registam níveis ainda baixos, tal como acontece em partes do sul de Itália e em países do sudeste europeu, como a Bósnia e Herzegovina, Sérvia e Grécia.

Em 2024, 19 regiões da União Europeia registaram pelo menos 98 % dos agregados familiares com acesso à internet em casa. Entre elas estão todas as 12 regiões dos Países Baixos, a maioria das regiões espanholas, o Luxemburgo (98,8%) e a Noruega (98,1%). As sete regiões com maior proporção de lares ligados à internet localizam-se todas nos Países Baixos, com Flevoland, Groningen e Zeeland a atingirem 100 %, seguidas de Utrecht (99,8%), Gelderland (99,2%) e Noord-Brabant (99,0%).

Por outro lado, 23 regiões da UE apresentaram menos de 90 % dos agregados com acesso à internet em casa em 2024. Estes territórios encontram-se distribuídos por vários países, incluindo quatro regiões de Itália, três na Bulgária e na Alemanha, duas na Grécia, França e Eslováquia, assim como regiões isoladas na Croácia, Bélgica e Lituânia, evidenciando disparidades significativas no acesso à internet entre diferentes partes da União Europeia.