Presidente do IHRU nega atrasos nos apoios à habitação

O presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), Benjamim Pereira, assegura que não existem atrasos nos pagamentos dos apoios à habitação, apesar de reconhecer constrangimentos no atendimento ao público devido a sistemas obsoletos e à falta de recursos humanos. Em entrevista ao Expresso, sublinha que programas como o Porta 65, destinado a jovens até 35 anos, cumprem os prazos legais, e que no caso do Apoio Extraordinário à Renda (PAER) há beneficiários sem receber apoio apenas devido a “incongruências” nos dados, que estão já a ser corrigidas.

Para melhorar o atendimento, o IHRU está a implementar um sistema de senhas e vai restabelecer o serviço telefónico até ao final de 2025, permitindo orientar os cidadãos de forma mais eficaz. O presidente destaca ainda a importância de parcerias futuras com os espaços do cidadão e de capacitação tecnológica e humana, afirmando que o objetivo é esclarecer os beneficiários e agilizar a resolução de problemas, sobretudo no PAER, que abrange cerca de 200 mil pessoas.

Além da gestão habitual dos apoios, o IHRU gere também o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), coordenando a construção de cerca de 150 mil fogos até 2030. Apesar do esforço, Benjamim Pereira admite que Portugal continua longe de atingir os 5% de parque habitacional público previsto, e que o aumento proporcionado pelas casas do PRR será limitado, passando de 2,5% “para pouco mais de 3,5%”, reforçando a necessidade de um trabalho estrutural de longo prazo.