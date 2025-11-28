Ranking da Criatividade já tem vencedores. Saiba quem são

Pessoas +M

Esta classificação é individual e tem por base os prémios atribuídos no 27º Festival CCP 2025. Conheça os 31 vencedores.

O Clube da Criatividade de Portugal revelou na noite de sexta-feira os vencedores das 31 categorias do Ranking da Criatividade CCP na festa privada de premiação que teve lugar no espaço da antiga Confeitaria da Ajuda, em Alvalade. Esta classificação é individual e tem por base os prémios atribuídos no 27º Festival CCP 2025. Conheça os 31 vencedores:

Profissionais de Produtoras

  • Sound Designer: André de Almeida
  • Compositor: Fred Pinto Ferreira
  • Fotógrafo: Nuno Galvão Correia
  • Editor: Hugo Alves
  • Produtor Executivo: João Cabezas e Nuno Lobo (empate)
  • Diretor de Arte Cinematográfica: Sofia Pereira
  • Diretor de fotografia: Bernardo Infante
  • Assistente de Realização: Paulo Rebelo – Bilú
  • Realizador: Bruno Ferreira

Profissionais de Agências de Meios

  • Diretor de Contas de Meios: Rui Menaia
  • Planeador de Meios: Susana Vaz
  • Planeador de Meios Digitais: Joana Pereira

Profissionais de Agências e Marketeer

  • Diretor Geral: Patrick Stilwell
  • Social Media Manager: Ana Teresa Martins
  • Diretor de Contas: Inês França Martins
  • Executivo de Contas: Fabiana Oliveira
  • Estratega: Manuel Corte-Real
  • Diretor de Estratégia: Rita Martins
  • Marketeer: Mónica Sousa
  • Ilustrador: Hugo Sequeira
  • Motion Designer: Ana Romão
  • Redator: Diogo Stilwell
  • Programador: Francisco Grazina e Leonardo Marcelino (empate)
  • UX Designer: Cláudia Dias
  • UI Designer: Alexandre Araújo
  • Arte Finalista: Nuno Félix
  • Produtor: Francisco Magalhães
  • Designer: José Mendes
  • Diretor de Arte: João Mescas
  • Diretor Criativo: Andreia Ribeiro
  • Diretor Criativo Executivo: Ivo Purvis

O Ranking da Criatividade CCP é uma tabela anual que reconhece os profissionais nacionais mais premiados no Festival CCP. Este resultado é apurado através das fichas técnicas dos trabalhos inscritos no festival e o top dos profissionais é feito através da soma dos pontos conquistados por cada trabalho premiado com Grande Prémio CCP, Ouro, Prata, Bronze e Shortlist. Este apuramento tem o apoio dos auditores e consultores BDO.

