Ranking da Criatividade já tem vencedores. Saiba quem são
Esta classificação é individual e tem por base os prémios atribuídos no 27º Festival CCP 2025. Conheça os 31 vencedores.
O Clube da Criatividade de Portugal revelou na noite de sexta-feira os vencedores das 31 categorias do Ranking da Criatividade CCP na festa privada de premiação que teve lugar no espaço da antiga Confeitaria da Ajuda, em Alvalade. Esta classificação é individual e tem por base os prémios atribuídos no 27º Festival CCP 2025. Conheça os 31 vencedores:
Profissionais de Produtoras
- Sound Designer: André de Almeida
- Compositor: Fred Pinto Ferreira
- Fotógrafo: Nuno Galvão Correia
- Editor: Hugo Alves
- Produtor Executivo: João Cabezas e Nuno Lobo (empate)
- Diretor de Arte Cinematográfica: Sofia Pereira
- Diretor de fotografia: Bernardo Infante
- Assistente de Realização: Paulo Rebelo – Bilú
- Realizador: Bruno Ferreira
Profissionais de Agências de Meios
- Diretor de Contas de Meios: Rui Menaia
- Planeador de Meios: Susana Vaz
- Planeador de Meios Digitais: Joana Pereira
Profissionais de Agências e Marketeer
- Diretor Geral: Patrick Stilwell
- Social Media Manager: Ana Teresa Martins
- Diretor de Contas: Inês França Martins
- Executivo de Contas: Fabiana Oliveira
- Estratega: Manuel Corte-Real
- Diretor de Estratégia: Rita Martins
- Marketeer: Mónica Sousa
- Ilustrador: Hugo Sequeira
- Motion Designer: Ana Romão
- Redator: Diogo Stilwell
- Programador: Francisco Grazina e Leonardo Marcelino (empate)
- UX Designer: Cláudia Dias
- UI Designer: Alexandre Araújo
- Arte Finalista: Nuno Félix
- Produtor: Francisco Magalhães
- Designer: José Mendes
- Diretor de Arte: João Mescas
- Diretor Criativo: Andreia Ribeiro
- Diretor Criativo Executivo: Ivo Purvis
O Ranking da Criatividade CCP é uma tabela anual que reconhece os profissionais nacionais mais premiados no Festival CCP. Este resultado é apurado através das fichas técnicas dos trabalhos inscritos no festival e o top dos profissionais é feito através da soma dos pontos conquistados por cada trabalho premiado com Grande Prémio CCP, Ouro, Prata, Bronze e Shortlist. Este apuramento tem o apoio dos auditores e consultores BDO.
