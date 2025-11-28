Receitas da Meo sobem 1,2% até setembro

As receitas totais da Meo ascenderam a 2.074 milhões de euros até setembro, um crescimento de 1,2% face ao período homólogo, suportadas pelos segmentos consumo e pelos serviços empresariais, excluindo o desempenho da Altice Labs.

“Este desempenho foi suportado por um aumento de 5,2% no segmento consumo, impulsionado pelo negócio da Energia, que mitigou parcialmente a pressão sobre o ARPU [receita média por cliente] Telco num contexto de elevada competitividade, e pelo crescimento de 3,4% das receitas do segmento de serviços empresariais, excluindo a performance da Altice Labs”, adianta a Meo.

Entre janeiro e setembro, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações [EBITDA] totalizou “717 milhões de euros, refletindo uma diminuição homóloga de 6,1%”.

Excluindo os resultados da Altice Labs, “o EBITDA decresce 3,0% penalizado pelo impacto na receita em resultado da pressão no ARPU Telco, perda progressiva do MVNO [operador móvel virtual] e aumento de custos com energia e IT associados à inflação”, refere a Meo.

No período em análise, o investimento “ascendeu a 292 milhões de euros nos nove meses, refletindo o compromisso” da Meo de “continuar a expandir e a renovar as suas redes e infraestruturas”, refere a empresa, adiantando que no final de setembro registava 6,6 milhões de casas cobertas por fibra ótica, que suportam 90% da base de clientes.

A cobertura populacional da rede móvel atingiu de 99,98% na rede 4G e de 97,18% na tecnologia 5G.