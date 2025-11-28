Relatório da Inetum alerta para o aumento do phishing impulsionado pela IA

Por ocasião do Dia Mundial da Cibersegurança, comemorado neste domingo, a Inetum, empresa europeia de serviços digitais, alerta em um novo artigo sobre o aumento exponencial de ataques de phishing potenciados pela Inteligência Artificial (IA), que estão a transformar as táticas do cibercrime e aumentando o risco para empresas e utilizadores.

Perante este panorama, Emilio Jiménez, responsável pela Threat Intelligence da Inetum, salientou que «é essencial reforçar as medidas de proteção, tanto a nível individual como organizacional. Recomendamos verificar remetentes e URLs, desconfiar de pedidos urgentes e evitar partilhar credenciais por canais não oficiais. As empresas devem implementar sistemas de autenticação avançada, estabelecer protocolos de verificação por canal duplo e promover campanhas de sensibilização sobre o impacto da IA na cibersegurança».

O relatório elaborado pela Inetum revela que os cibercriminosos utilizam IA para criar e-mails hiperpersonalizados (spear phishing), clonar vozes através de deepfakes e desenvolver sites fraudulentos em questão de minutos. Estas técnicas têm demonstrado uma eficácia alarmante: os e-mails gerados por IA atingem uma taxa de cliques de 54%, contra 12% das mensagens genéricas, de acordo com dados da Universidade de Cornell.

O documento também destaca que o vishing e o uso de deepfakes representam uma evolução crítica nas táticas de engenharia social. Mais de 10% dos bancos relatam perdas superiores a 930.000 euros por ataques que combinam voz clonada e videochamadas falsas, e estima-se que a fraude possibilitada por deepfakes possa ultrapassar os 37,2 bilhões de euros em 2027, de acordo com dados da DeepStrike. Além disso, 3,4 mil milhões de e-mails de phishing são enviados diariamente, o que representa 1,2% do tráfego mundial de e-mail, de acordo com a Keepnet.

O phishing impulsionado por IA aumentou 60% no último ano, e 82% dos e-mails analisados entre 2024 e 2025 mostram sinais de terem sido gerados por IA, de acordo com pesquisas da Zscaler.