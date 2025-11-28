Shortlist. Uma reinvenção com o toque Bordallo Pinheiro, aquele cabaz de Natal e um tapete que é uma escultura

Uma nova peça Bordallo Pinheiro, cabazes de Natal JNcQUOI, uma homenagem ao Alentejo pela Ferreira de Sá, a cápsula de luxo da Range Rover e o mais antigo single malt Bushmills do mundo.

1. Joana Astolfi num Rodopio. Junta-se aos artistas Bordallo Pinheiro

Joana Astolfi junta-se à família Bordallo Pinheiro e é a 15.ª artista a coleção WWB – WorldWide Bordallianos. A desiger reinventa o pião e casa-o com figuras históricas do universo da centenária marca das Caldas da Rainha, como as serpentes que se enrolam à volta do ‘brinquedo’. A peça chama-se Rodopio e é uma edição especial – numerada e limitada a 140 exemplares (disponível nas lojas Bordallo Pinheiro e online, 1900 euros).

WWB – WorldWide Bordallianos “faz parte de um segmento de arte contemporânea da Bordallo Pinheiro e é o seguimento das coleções 7 Bordallianos de Portugal e 20BB – Bordallianos do Brasil”, explica a marca. Joana Vasconcelos, Paula Rego, Vhils, Julião Sarmento, Studio Campana, José Pedro Croft ou Rosângela Rennó, entre outros, fazem parte deste projeto.

2. Como o JNcQUOI entra no espírito natalício

Como vem sendo tradição, o JNcQUOI prepara uma seleção de cabazes de Natal que definem o espírito da marca, reunindo vinhos exclusivos, produtos gourmet, peças de design e acessórios. Este ano, há Wine Boxes (75€–110€), a Bellini Box (125€) e cabazes gastronómicos. A Ibérico Box (140€), a Dinner Box (195€) e a Gourmet Box (395€). Mantém-se também o bolo-rei JNcQUOI. Os cabazes personalizados também estão disponíveis. As entregas decorrem até 23 de dezembro na área metropolitana de Lisboa e até 21 de dezembro nas restantes regiões.

3. SOLO: a tapeçaria-arte da Ferreira de Sá

Entre as propostas de tapetes da marca portuguesa de tapeçarias de luxo Ferreira de Sá para este Natal está SOLO, da coleção Além Tejo, uma homenagem ao artesanato ancestral através da técnica de nó manual (uma das várias que é usada por esta fábrica de Espinho). SOLO, com um formato assimétrico que o transforma numa quase-escultura, combina lã natural e juta sem adição de cor e inspira-se nos muros de pedra seca do Alentejo e as geometrias agrícolas do Alentejo (disponíveis nos pontos de venda da Ferreira de Sá, preço sob consulta).

4. London Collection, a cápsula de luxo da Range Rover



Oito peças de uso pessoal ampliam a oferta da marca de carros este Natal: casacos reversíveis Knightsbridge Promenade e Soho Chic, cortados e acolchoados à mão, bem como os lenços em seda produzidos no Lago de Como e em Macclesfield, ambos com gráficos abstratos que reinterpretam a silhueta Range Rover. The London Collection é uma cápsula que pretende traduzir a estética Range Rover, a partir do saber-fazer britânico e italiano. Além das peças de moda, The London Collection contém ainda itens para a casa: mantas em lã virgem e caxemira tecidas em teares Jacquard italianos e uma escultura do Range Rover em alumínio maciço, disponível em Sunset Gold ou Tourmaline Brown.

5. Bushmills de 46 anos, o mais antigo alguma vez produzido, à venda em Portugal

A mais antiga destilaria licenciada do mundo acaba de apresentar Bushmills 46 Years Secrets of the River Bush do qual estão disponíveis apenas 300 garrafas, algumas delas no mercado português. Trata-se do single malt mais velho alguma vez produzido pela Bushmills . Cada garrafa, engarrafada a 46,3% e numerada, é apresentada numa caixa hexagonal artesanal em nogueira (11.000€).

“Este single malt é uma celebração do rio Bush e da sua jornada sobre leitos de rocha basáltica negra. A correr pelo coração de Bushmills desde o início da história do whiskey em 1608, a água tem desempenhado um papel intrínseco em cada gota de Bushmills Irish Whiskey há mais de 415 anos”, diz a Bushmills. Envelhecido durante quase meio século em barricas de xerez Oloroso provenientes da Antonio Paez Lobato Cooperage, em Jerez, o Bushmills 46 anos combina reservas exclusivas que remontam a 1978.