Falha de software da Airbus atinge frota de A320 da TAP e força paragens para manutenção

A Airbus emitiu um alerta para a obrigatoriedade de realizar uma intervenção nos aviões da família A320, depois de um incidente com um avião deste modelo ter revelado que “intensa radiação solar pode corromper dados críticos para o funcionamento dos controlos de voo”. Globalmente, a falha terá impacto em cerca de 6.000 aviões. O problema afeta a frota da TAP, apurou o ECO. A companhia está a avaliar o impacto na sua operação.

“Um número significativo de aeronaves da família A320, atualmente em serviço, podem ser afetadas”, alerta a Airbus. “A análise de um evento recente envolvendo uma aeronave da família A320 revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados críticos para o funcionamento dos controlos de voo. Consequentemente, a Airbus identificou um número significativo de aeronaves da família A320 “atualmente em serviço que podem ser afetadas“, informa a construtora em comunicado.

Entre A320 e A321, a TAP tem 55 aviões da família A320, mais de metade das 99 aeronaves que tem ao serviço. Destes A320, 38 são Neo. “Estamos a acompanhar a situação, como sempre tendo como prioridade máxima a segurança dos nossos passageiros e tripulações”, afirma a companhia aérea portuguesa.

“A Airbus trabalhou proativamente com as autoridades de aviação para solicitar ação preventiva imediata dos operadores por meio de uma Transmissão de Alerta aos Operadores (AOT, na sigla em inglês), a fim de implementar a proteção de software e/ou hardware disponível e garantir a segurança de voo da frota. Esta AOT será refletida em uma Diretiva de Aeronavegabilidade de Emergência da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA)”, refere ainda a construtora.

“A Airbus reconhece que essas recomendações causarão disrupções operacionais para passageiros e clientes”, diz ainda.

15% dos aviões podem ter de fazer mudanças no hardware

Contactada pelo ECO/eRadar fonte oficial da Airbus adianta que, globalmente, “cerca de 6.000 aeronaves da família A320 em serviço serão impactadas”. A intervenção nas aeronaves terá de ser efetuada antes do próximo voo de rotina. “As companhias terão de proceder a implementação do software antes do próximo voo”, refere fonte oficial.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) determina que o procedimento terá de ser cumprido até às 23h59 de 29 de novembro. Para “85% das aeronaves bastará uma atualização do software“, para “15% das aeronaves onde são necessárias alterações de hardware, isso dependerá da disponibilidade de fornecimento industrial”, diz a Airbus. “Estamos a trabalhar em estreita colaboração com o fornecedor para acelerar a disponibilidade do hardware“.

A Iberia, do grupo IAG, já adiantou que está a realizar as “mudanças necessárias, de forma totalmente segura” na sua frotade A320 e garantiu que este sábado não haverá nem “cancelamentos nem atrasos por este motivo”, segundo a agência Efe.

O incidente, que desencadeou o alerta da Airbus envolveu um voo da companhia JetBlue, de Cancún, no México, para Newark, Nova Jérsia, a 30 de outubro, em que vários passageiros ficaram feridos após uma perda súbita de altitude. O voo 1230 efetuou uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida, o que levou a uma investigação por parte da Federal Aviation Authority.