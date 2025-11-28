Trabalho

Taxa de desemprego recua para 5,9% em outubro

Taxa de desemprego recuou para 5,9% em outubro, depois de ter estado dois meses estacionada nos 6%. Ainda assim, a população empregada encolheu.

A taxa de desemprego recuou tanto em cadeia como em termos homólogos no mês de outubro, fixando-se em 5,9%. Ainda assim, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a população empregada diminuiu face a setembro, depois de vários meses a crescer.

“A taxa de desemprego situou-se em 5,9%, valor inferior ao do mês anterior e ao do mesmo mês do ano anterior (0,1 pontos percentuais e 0,7 pontos percentuais, respetivamente)”, informa o gabinete de estatísticas, numa nota publicada esta manhã.

No total, em outubro, havia 329,1 mil pessoas desempregadas em Portugal, menos 7,3 mil do que em setembro e menos 30,2 mil do que há um ano.

Por outro lado, a população empregada rondou os 5,3 milhões de pessoas. Caiu 0,2% em cadeia, invertendo a tendência crescente dos últimos meses.

Ainda face, em termos homólogos, aumentou 3,3%, isto é, há agora mais 171 mil pessoas empregadas no país do que há um ano.

Com estas variações do desemprego e do emprego, em outubro a população ativa recuou face a setembro, mas aumentou face ao mesmo mês de 2024, abrangendo, no total, 5,6 milhões de pessoas.

Já a população inativa aumentou em cadeia, mas recuou em termos homólogos, para cerca de 2,4 milhões de pessoas.

O INE dá nota ainda que a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 10,1% em outubro, valor inferior ao de setembro de 2025 (0,1 pontos percentuais) e ao de outubro de 2024 (0,9 pontos percentuais).

(Notícia atualizada às 11h36)

2