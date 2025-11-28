Taxa de inflação desacelera para 2,2% em novembro. Almentos explicam abrandamento dos preços

A taxa de inflação homóloga abrandou para 2,2% em novembro, 0,1 pontos percentuais abaixo da variação de outubro, segundo a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este é o terceiro mês consecutivo de alívio nos preços de venda ao consumidor, explicado sobretudo pelo abrandamento da inflação nos produtos alimentares.

“Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 2,2% em novembro de 2025, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior”, lê-se no boletim estatístico.

Comparativamente com o mês anterior, a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido de -0,3% (nula em outubro e -0,2% em novembro de 2024), aponta o instituto estatístico.

O indicador de inflação subjacente — que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos não transformados e energia — terá registado em novembro uma variação de 1,9%, taxa inferior em 0,2 pontos percentuais à de outubro.

Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos foi de -0,9% (-1,2% em outubro), enquanto a do índice “referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou ligeiramente para 6,0% (6,1% no mês anterior)”, de acordo com o INE.

No caso dos alimentos não transformados (ou frescos), o INE estima que a taxa de inflação tenha aliviado de 6,1% para 6% em novembro. Esse alívio é especialmente relevante, tendo em conta a forte subida nos preços dos bens alimentares que tem marcado este ano.

Nos últimos 12 meses, o INE estima uma variação média do IPC de 2,4% (valor idêntico no mês anterior).

Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, indicador que permite a comparação com outros países europeus, terá registado uma variação homóloga de 2,1% em novembro, contra 2,0% no mês precedente.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de novembro de 2025 serão divulgados pelo INE a 12 de dezembro.

(Notícia atualizada às 11h37)