UNIDO promove em Riade uma nova agenda global de industrialização sustentável durante a Cimeira Global da Indústria 2025

A UNIDO (Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial) realizou em Riade a Cimeira Global da Indústria 2025, no âmbito da sua 21.ª Conferência Geral. O encontro, realizado de 23 a 27 de novembro no Centro de Conferências Internacionais King Abdulaziz, reuniu líderes industriais, responsáveis políticos e especialistas internacionais de 173 países.

O objetivo da cimeira foi explorar como novos modelos de investimento, inovação industrial e reorganização das cadeias de valor globais podem promover um crescimento inclusivo, resiliente e sustentável. Durante os cinco dias, foi destacado o papel fundamental da cooperação público-privada e o impulso à industrialização para contribuir para o desenvolvimento sustentável global.

Mais de 150 oradores participaram no evento na Arábia Saudita, entre eles 20 ministros, 35 altos executivos de grandes empresas globais e delegações de empresas e governos de todo o mundo. Juntamente com as sessões plenárias da cimeira, os delegados participaram numa série de eventos paralelos centrados na inovação em matéria de investimentos. Desde mesas redondas a sessões interativas no Atelier Future, os participantes trocaram experiências, ideias e casos de sucesso, ao mesmo tempo que estabeleceram parcerias que impulsionarão os investimentos para o desenvolvimento económico e industrial sustentável.

Com a realização da Cimeira Global da Indústria em Riade, a Arábia Saudita volta a posicionar-se como um ponto-chave para a realização de grandes eventos internacionais e líder global em matéria de desenvolvimento económico e investimentos, em linha com a estratégia Visão 2030 da Arábia Saudita e o seu compromisso com a diversificação da sua economia e, assim, reduzir a dependência do petróleo.

Ao mesmo tempo que a UNIDO celebrava a sua Conferência Geral e o Global Industry Summit, a Arábia Saudita acolheu a Cimeira Internacional MICE 2025, com mais de 3000 participantes e importantes anúncios no setor de Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições (MICE). Apenas algumas semanas antes, a capital acolheu a Assembleia Geral da ONU Turismo, um dos principais eventos do setor do turismo a nível global.