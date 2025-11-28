WEC destaca o dinamismo das agências de emprego em Espanha e posiciona-as como motor europeu

A World Employment Confederation (WEC), entidade mundial que representa as empresas de trabalho temporário e agências de emprego, destacou o dinamismo das empresas do setor em Espanha.

Segundo a Asempleo, o volume de negócios das agências de emprego em Espanha cresce mais de 10% desde o verão, mantendo uma dinâmica sólida que melhora significativamente os registos de outros mercados-chave, como Itália, Polónia ou Países Baixos, que têm dificuldade em ultrapassar a barreira dos 5% de crescimento.

Na opinião de Viktorija Proskurovska, Gestora de Informação sobre o Mercado de Trabalho da WEC, «mais do que um destino turístico, a Espanha é o motor do trabalho das agências de emprego na Europa». As empresas de trabalho temporário e as agências de emprego em Espanha destacam-se das suas congéneres europeias pelo impulso, assegura a analista, de um mercado de trabalho dinâmico, marcado por reformas que equilibram a estabilidade com a flexibilidade, o que contrasta com um ambiente que, no resto do continente, completa uma desaceleração nas horas trabalhadas para os quadros temporários.

A responsável pela análise da WEC também destacou que os serviços no nosso país são desenvolvidos com maior valor acrescentado, destacando-se o setor das TIC, as finanças e os serviços profissionais, que dependem de uma ampla oferta de pessoal flexível com picos de ocupação por projetos.

Para o presidente da Asempleo, Andreu Cruañas, estas análises «confirmam o trabalho responsável e necessário das ETT e agências de emprego em Espanha, que são um motor para o progresso, a inclusão laboral e o dinamismo da economia nacional, que flutua sazonalmente e que requer modelos de flexibilidade cada vez mais modernos, especialmente desde a entrada em vigor da reforma laboral e a necessidade de dispor de segurança jurídica na contratação temporária, contando com o pleno respeito pelos direitos dos trabalhadores”.

O cenário das horas trabalhadas pelas pessoas disponibilizadas pelas agências de emprego em Espanha contrasta com o cenário dos outros países europeus. Enquanto a dinâmica mensal no nosso país mostra desempenhos positivos que, em alguns períodos, crescem mais de 10%, em países como a Itália ou os Países Baixos, onde o setor também tem grande relevância, este indicador não ultrapassa crescimentos de um dígito.

A análise da WEC sugere que esta liderança espanhola não é casual, mas responde à capacidade do setor de oferecer soluções rápidas num ambiente de escassez de talentos. Enquanto outras economias europeias mostram sinais de desaceleração, as empresas espanholas estão a recorrer cada vez mais às agências de emprego como parceiros estratégicos para dotar flexibilidade e eficiência aos seus quadros.

Andreu Cruañas afirmou que «a necessidade de aceder a talentos especializados, na maioria dos setores, num cenário em que os números públicos reconhecem mais de 150 000 vagas por preencher, está a levar as empresas, incluindo as PME, a procurar serviços profissionais de empresas especializadas, como as ETT e as agências de emprego, para fazer face a fenómenos como necessidades pontuais devido a aumentos de atividade, o crescente absentismo ou a elevada rotatividade».