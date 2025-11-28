Ideias +M

Wonderland Lisboa é considerado o quarto Melhor Mercado de Natal na Europa 2026

O evento, organizado pela Niu Experience Agency, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e feito em parceria com a Media Capital/TVI, arranca esta sexta-feira.

O Wonderland Lisboa é considerado o quarto Best Christmas Market in Europe 2026, uma distinção atribuída pela plataforma European Best Destinations (EBD).

Ao posicionar-se entre os cinco melhores Mercados de Natal da Europa, o Wonderland Lisboa superou destinos de tradição natalícia consolidada, como Viena, Colónia, Dresden ou Paris. “Este resultado reforça a crescente projeção internacional do evento e confirma a preferência dos viajantes europeus por Lisboa durante a época festiva“, descreve a Niu, organizadora do evento.

Craiova (Roménia), Mercados de Natal de Zurique (Suíça) e Riga (Letónia) são os mercados que ocupam as primeiras três posições deste ranking.

Esta distinção soma-se ao reconhecimento prévio da EBD, que identificou o Wonderland Lisboa como “Europe’s Best Sunny Christmas Market”, destacando o clima ameno da cidade, o ambiente festivo e a experiência diferenciadora que o evento proporciona a residentes e visitantes.

“Este resultado reflete a energia contagiante do Wonderland Lisboa e o carinho do público, que todos os anos transforma este evento num lugar de celebração, alegria e espírito natalício. No ano da décima edição, é um enorme orgulho ver o Wonderland Lisboa e cidade reconhecidos entre os cinco melhores destinos de Natal da Europa”, comenta citado em comunicado Nuno Santana, CEO da NIUExperienceAgency.

O Wonderland Lisboa, que arranca esta sexta-feira no Parque Eduardo VII, é um evento Niu Experience Agency, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa (CML), e em parceria com a Media Capital/TVI.

“Este reconhecimento internacional reforça o papel do Wonderland Lisboa como um dos grandes momentos da programação da TVI. É uma celebração que aproxima famílias, valoriza Lisboa e projeta Portugal para o mundo, com uma energia única que nos enche de orgulho”, acrescenta Ricardo Sampaio Maia, diretor de comunicação, eventos e relações corporativas da TVI.

No último ano, de acordo com a organização, Wonderland Lisboa recebeu mais de um milhão de visitantes.

