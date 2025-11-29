Vídeo

📹OE2026: O que vai mudar para as famílias

O Orçamento do Estado para 2026 foi aprovado em votação final global. Veja o que vai mudar para as famílias.

O Orçamento do Estado para 2026 foi aprovado esta quinta-feira. Da atualização dos escalões de IRS à subida do mínimo de existência, veja no vídeo as principais medidas que terão impacto na vida das famílias portuguesas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • 📹 OE2026: O que vai mudar para as famílias

  • Prestação da casa sobe em dezembro para milhares de famílias

  • Madeira aposta em welness de luxo

  • SATA não prevê cancelamento de voos devido a falha da Airbus

  • Entrevista

    “As reformas laborais, em governos sem maioria, correm riscos”

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

📹OE2026: O que vai mudar para as famílias

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

As cinco vitórias e cinco derrotas do Governo no OE2026

Salomé Pinto, Ânia Ataíde,

Foram aprovadas 163 propostas, a maioria das quais da oposição, mas o rombo no excedente não vai ser assim tão grande. Serão cerca de 100 milhões, pelas contas do Governo.