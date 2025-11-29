Bancos avançam com recurso para chegar a coleção de Berardo

A Caixa, o BCP e o Novonanco recorreram para o Tribunal da Relação de Lisboa para obrigarem uma associação de Joe Berardo a revelar o seu património. É mais um passo para conseguirem recuperar cerca de mil milhões de euros em empréstimos concedidos às empresas do empresário madeirense, noticia este sábado o jornal Público.

O recurso contra a Associação Coleção Berardo, dona das obras de arte de Joe Berardo, visa conhecer o património de uma outra, a Associação de Coleções, e deu entrada a 14 de outubro no Tribunal. Em janeiro, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa tinha dado razão ao empresário de 81 anos.

Os bancos pretendem ter acesso aos relatórios e contas da Associação de Coleções desde 2016 e informação sobe ativos e passivos, depois de em 2016 a Associação Coleção Berardo ter emitido novos títulos de participação, através de um aumento de capital, que tirou força aos títulos de participação existentes e que tinham um penhor a favor dos bancos. Uma ação que levou Berardo a ser acusado de burla qualificada pelo Ministério Público.