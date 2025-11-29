ECO Quiz

ECO Quiz. O metro quadrado superou pela primeira vez os 2.000 euros?

  • Tiago Lopes
  • 14:54

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

Comprar casa em Portugal nunca custou tanto. O valor mediano a que os bancos avaliam os imóveis para crédito à habitação atingiu, em outubro, o valor mais elevado de sempre da série estatística que remonta a janeiro de 2011.

Ainda na semana que agora termina, o Governo divulgou que em sete meses e meio, foram concedidos 1.305 vistos ao abrigo do protocolo de cooperação para a migração laboral regulada, conhecido como “via verde” para a contratação de imigrantes.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • ECO Quiz. O metro quadrado superou os 2.000 euros?

  • Espaço aéreo da Venezuela está “totalmente fechado”

  • PS acusa Governo de subir impostos “nem 48 horas” após o OE

  • Subsídio de desemprego máximo sobe para 1.342 euros

  • Opinião

    Os negócios da paz

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

ECO Quiz. O metro quadrado superou pela primeira vez os 2.000 euros?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.