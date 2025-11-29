ECO Quiz. O metro quadrado superou pela primeira vez os 2.000 euros?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

Comprar casa em Portugal nunca custou tanto. O valor mediano a que os bancos avaliam os imóveis para crédito à habitação atingiu, em outubro, o valor mais elevado de sempre da série estatística que remonta a janeiro de 2011.

Ainda na semana que agora termina, o Governo divulgou que em sete meses e meio, foram concedidos 1.305 vistos ao abrigo do protocolo de cooperação para a migração laboral regulada, conhecido como “via verde” para a contratação de imigrantes.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.