Madeira posiciona-se como destino de wellness de luxo para atrair turistas com mais poder de compra

Com cerca de 16 milhões de euros para promoção do destino Madeira em 2026, a APM voa mais alto e aposta no 'welness' de luxo para atrair turistas de segmento 'premium' e reduzir a sazonalidade.

Ponta da Calheta, Porto Santo (ilha da Madeira)Carlos Gouvia 28 novembro, 2025

Num mercado turístico cada vez mais competitivo, a Madeira quer posicionar-se no roteiro mundial como destino de welness de luxo, atraindo turistas de segmento médio-alto e alto para revigorar corpo e mente. Além do significativo impacto económico que gera, este produto turístico “permite diversificar a oferta e reduzir a sazonalidade”, começa por assinalar ao ECO/Local Online o secretário Regional do Turismo da Madeira, Eduardo Jesus.

Com um “orçamento previsto para a promoção do destino Madeira em 2026 de cerca de 16 milhões de euros”, a Associação de Promoção da Madeira (APM), que Eduardo Jesus preside, já delineou uma estratégia para o segmento welness para 2026-2027 direcionada para os 30 mercados-chave, que vão desde Portugal, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, França até à Polónia. Um convite à descoberta do arquipélago como destino de bem-estar de luxo.

Com o turismo a atingir “números históricos”, cada vez mais turistas aterram na ilha para embarcar numa panóplia de experiências sensitivas que vão muito além da oferta de tratamentos de Spa. Também o fazem nos hotéis 5 estrelas, como o The Cliff Bay, como tivemos oportunidade de experimentar. Mas somam à viagem, focada na saúde e bem-estar, a regeneração do corpo num luxuoso centro de longevidade com tecnologia de ponta ou a observação do nascer do sol a bordo de um veleiro com pequeno-almoço e um piscar de olhos aos golfinhos em alto mar.

O produto Welness permite qualificar e diversificar a oferta turística, diluir a sazonalidade e a concentração em determinadas atividades e atrair novos públicos, mormente de nicho, de um segmento médio-alto e alto.

Eduardo Jesus

Secretário Regional do Turismo da Madeira

Tempo ainda para desacelerar numa caminhada pelos trilhos que acompanham as levadas –– nós percorremos a Levada do Alecrim –, em contacto com a natureza e com uma paisagem de cortar a respiração no horizonte. Para depois abraçarem uma jornada de descoberta interior nos retiros holísticos ou praticarem ioga com o mar ou as vinhas como pano de fundo.

São turistas com um alto poder de compra, apreciadores de alta gastronomia em restaurantes de luxo, como o Avista, Audax, Akua ou Three House, com pratos harmonizados com um copo de vinho premium produzido com castas da ilha ou do continente. E é na fusão destes programas especializados e alguns deles desenhados à medida de cada turista, que a Madeira pode marcar a diferença como refúgio welness no mapa dos destinos turísticos, acompanhando as tendências do mercado mundial.

“O wellness na Madeira vai muito além da tradicional oferta dos spas. Trata-se, na verdade, de um produto que está em total sintonia com outros eixos estratégicos do destino, tais como a natureza, o mar, a gastronomia e o turismo ativo, sendo trabalhado de forma transversal”, vinca Eduardo Jesus.

Este produto “permite também qualificar e diversificar a oferta turística, diluir a sazonalidade e a concentração em determinadas atividades e atrair novos públicos, mormente de nicho, de um segmento médio-alto e alto“, sustenta. Por isso mesmo, “é inquestionável que este tipo de turismo tem um impacto no destino que deve ser valorizado“. Desde logo, gera mais riqueza e projeção internacional e a reboque alavanca o setor pelas oportunidades que proporciona.

Levada do AlecrimFrancisco Correia 28 novembro, 2025

O secretário Regional do Turismo da Madeira reconhece, assim, a importância deste “produto estratégico para a região”, apesar de ainda não ter o registo de métricas que permitam fazer uma avaliação detalhada da procura deste segmento.

Daí que o próximo passo da APM passe pela “definição de indicadores, métricas e procedimentos que vão permitir fazer uma monitorização mais rigorosa e próxima deste segmento”, avança Eduardo Jesus ao ECO/Local Online.

Ainda assim, ressalva, “o arquipélago regional sempre foi muito procurado por pessoas que desejavam descansar e beneficiar de um ambiente naturalmente terapêutico, sobretudo graças ao contacto próximo com a natureza, seja através da sua exuberante floresta, dos banhos de água salgada e de areia com propriedades únicas que estas ilhas proporcionam”, detalha.

As características ímpares do Funchal e do Porto Santo, como “o clima ameno durante todo o ano, a oferta turística de elevada qualidade, as boas acessibilidades e a hospitalidade ímpar” tornam o arquipélago apetecível. E de tal forma que Eduardo Jesus antecipa novos recordes no turismo para 2025.

Os mais recentes números falam por si: a Madeira atingiu até outubro de 2025, valores “históricos” com proveitos totais de quase 773 milhões de euros e perto de 11 milhões de dormidas.

Já em 2024, nota, “foram atingidos valores máximos anuais históricos, nomeadamente cerca de 11,8 milhões de dormidas na Madeira e Porto Santo, cerca de 761 milhões de euros de proveitos totais e 540 milhões em proveitos de aposento”.

Hotel do Porto Santo SpaHotel do Porto Santo SPA 28 novembro 2025

Um dos atrativos de Porto Santo são os benefícios terapêuticos da areia carbonatada biogénica para doenças do foro musculoesquelético e há estudos científicos a comprová-lo. O Hotel do Porto Santo & Spa é o único da ilha onde podemos fazer a chamada psamoterapia. Depois de nos deitarmos numa banheira, somos cobertos com areia, a uma temperatura de 42 graus centígrados, e tapados com uma manta térmica para manter o calor, durante meia hora. No final, rejuvenescemos corpo e mente com experiências sensitivas de bem-estar, autocuidado e equilíbrio emocional.

*A jornalista viajou para a Madeira a convite da Associação de Promoção da Madeira

