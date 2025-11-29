SATA não prevê cancelamento de voos para corrigir falha no software de aviões Airbus

O Grupo SATA está a realizar as atualizações de software obrigatórias impostas por um aviso por parte da Airbus, que detetou uma falha nos aviões da família A320, e não prevê perturbações de maior na sua operação nos próximos dias.

“O Grupo SATA não prevê o cancelamento ou atrasos significativos nos voos da Azores Airlines”, afirma num comunicado divulgado no seu site. “Se esta situação se alterar os passageiros com reservas confirmadas serão oportunamente informados de quaisquer alterações que surjam, através dos meios habituais de comunicação e tendo em conta as indicações constantes na respetiva reserva”, acrescenta.

A companhia aérea açoriana confirma ter recebido na sexta-feira a notificação da Airbus para “proceder à atualização imediata do software nas aeronaves A320 Neo, A321 Neo e A321 Neo LR que fazem parte da frota da Azores Airlines” até às 23h59 deste sábado, à semelhança de muitas outras transportadores espalhadas pelo mundo. A intervenção terá de ser realizada em sete dos nove aviões Airbus que tem ao serviço.

O grupo refere que “ajustou o planeamento operacional de modo a realizar todos os procedimentos durante as rotações entre voos, com o objetivo de concluir as atualizações no prazo definido (23H59 do dia 29 de novembro). “Com este planeamento, pretende-se assegurar que a operação prossegue em conformidade com os mais elevados parâmetros de segurança definidos pelo fabricante e para o setor, garantindo, simultaneamente, a continuidade das ligações aéreas e minimizando o incómodo para os passageiros”, acrescenta.

Segundo adiantou ao ECO/eRadar a fabricante de aviões europeia, “cerca de 6.000 aeronaves da família A320 em serviço serão impactadas”. A intervenção nas aeronaves terá de ser efetuada antes do próximo voo de rotina. “As companhias terão de proceder a implementação do software antes do próximo voo”, refere fonte oficial.

Na grande maioria dos casos, a intervenção requer apenas uma atualização de software que demorar entre duas e três horas. Em menos de mil aviões será necessária também uma intervenção no hardware.

O presidente executivo (CEO) da Airbus, Guillaume Faury, reconheceu este sábado que “a implementação de uma solução corretiva em certas aeronaves A320 implica dificuldades logísticas e atrasos significativos. Quero apresentar as minhas sinceras desculpas aos nossos clientes e aos passageiros afetados. A segurança é a nossa prioridade absoluta”, afirmou Faury numa mensagem nas redes sociais.

Fonte oficial da TAP afirmou esta manhã que “toda a frota impactada está a ser atualizada, com impacto reduzido na operação e sem cancelamentos, e sempre tendo como prioridade máxima a segurança de passageiros e tripulações”, afirmou a TAP na manhã deste sábado.

Uma consulta à informação das partidas e chegadas no aeroporto de Lisboa e Porto indica apenas um cancelamento e alguns atrasos.