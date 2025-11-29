Trump afirma que o espaço aéreo da Venezuela está “totalmente fechado”
Anúncio foi feito pelo Presidente dos EUA na rede Truth Social. Venezuela já tinha revogado os direitos de operação de seis grandes companhias aéreas internacionais, entre as quais a TAP.
O Presidente dos Estados Unidos avisou hoje que o espaço aéreo da Venezuela deve ser considerado “totalmente fechado”, numa altura em que Donald Trump está a aumentar a pressão sobre aquele país e o confronto com Nicolás Maduro.
“Todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de droga e traficantes de seres humanos considerem o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela como totalmente fechado”, escreveu o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) na sua rede, Truth Social.
Esta declaração surge numa altura que a administração Trump, na luta contra os cartéis de droga, intensifica a pressão sobre a Venezuela com um grande destacamento militar nas Caraíbas, incluindo o maior porta-aviões do mundo.
Na semana passada, o órgão regulador da aviação dos EUA recomendou às companhias aéreas comerciais para que “exercessem extrema cautela” ao sobrevoar a Venezuela e o sul das Caraíbas devido ao que considera ser “uma situação potencialmente perigosa na região”.
Após um aviso da Administração Federal de Aviação dos EUA, a Venezuela revogou os direitos de operação de seis grandes companhias aéreas internacionais, entre as quais a TAP, que suspenderam os voos para o país.
Embora Washington afirme que o objetivo é reduzir o tráfico de droga, Caracas insiste em que o verdadeiro objetivo é uma mudança de regime.
Deste setembro que os Estados Unidos destruíram mais de 20 lanchas supostamente envolvidas no tráfico de droga no mar das Caraíbas e no Pacífico, matando mais de 80 pessoas com recurso a ataques aéreos.
