Trump afirma que o espaço aéreo da Venezuela está “totalmente fechado”

  • Lusa
  • 14:53

Anúncio foi feito pelo Presidente dos EUA na rede Truth Social. Venezuela já tinha revogado os direitos de operação de seis grandes companhias aéreas internacionais, entre as quais a TAP.

O Presidente dos Estados Unidos avisou hoje que o espaço aéreo da Venezuela deve ser considerado “totalmente fechado”, numa altura em que Donald Trump está a aumentar a pressão sobre aquele país e o confronto com Nicolás Maduro.

“Todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de droga e traficantes de seres humanos considerem o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela como totalmente fechado”, escreveu o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) na sua rede, Truth Social.

Esta declaração surge numa altura que a administração Trump, na luta contra os cartéis de droga, intensifica a pressão sobre a Venezuela com um grande destacamento militar nas Caraíbas, incluindo o maior porta-aviões do mundo.

Na semana passada, o órgão regulador da aviação dos EUA recomendou às companhias aéreas comerciais para que “exercessem extrema cautela” ao sobrevoar a Venezuela e o sul das Caraíbas devido ao que considera ser “uma situação potencialmente perigosa na região”.

Após um aviso da Administração Federal de Aviação dos EUA, a Venezuela revogou os direitos de operação de seis grandes companhias aéreas internacionais, entre as quais a TAP, que suspenderam os voos para o país.

Embora Washington afirme que o objetivo é reduzir o tráfico de droga, Caracas insiste em que o verdadeiro objetivo é uma mudança de regime.

Deste setembro que os Estados Unidos destruíram mais de 20 lanchas supostamente envolvidas no tráfico de droga no mar das Caraíbas e no Pacífico, matando mais de 80 pessoas com recurso a ataques aéreos.

