António Mota em discurso direto na entrega do prémio ‘Lifetime Achievement’ do ECO em 2024
O antigo presidente da Mota-Engil foi distinguido em 2024 pelo ECO com o prémio 'Lifetime Achievement'. No discurso, elogia a engenharia portuguesa fala sobre a fusão que deu origem ao grupo.
António Mota, empresário e antigo presidente da Mota-Engil, que faleceu este domingo aos 71 anos, foi distinguido pelo ECO com o prémio Lifetime Achievement durante a 7.º edição da conferência Fábrica 2030, que decorreu em dezembro de 2024 na Alfândega do Porto.
Na cerimónia, deixou elogios à engenharia portuguesa: “Uma coisa que o setor da construção tem. A engenharia portuguesa tem uma qualidade que mede meças com qualquer engenharia em qualquer parte do mundo. Com uma vantagem: nós temos uma capacidade de nos adaptar às culturas locais que mais ninguém tem“, afirmou.
O engenheiro civil recorda também a importância da fusão “um pouco à força” entre a Mota & Companhia e a Engil, que deu origem à Mota-Engil, a sucessão para o sobrinho Carlos Mota Santos (presidente) e para o filho Manuel Mota (vice-presidente) e revelou também o que considerou ser a maior derrota da sua vida de empresário.
