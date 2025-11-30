António Mota em discurso direto na entrega do prémio ‘Lifetime Achievement’ do ECO em 2024

António Mota, empresário e antigo presidente da Mota-Engil, que faleceu este domingo aos 71 anos, foi distinguido pelo ECO com o prémio Lifetime Achievement durante a 7.º edição da conferência Fábrica 2030, que decorreu em dezembro de 2024 na Alfândega do Porto.

Na cerimónia, deixou elogios à engenharia portuguesa: “Uma coisa que o setor da construção tem. A engenharia portuguesa tem uma qualidade que mede meças com qualquer engenharia em qualquer parte do mundo. Com uma vantagem: nós temos uma capacidade de nos adaptar às culturas locais que mais ninguém tem“, afirmou.

O engenheiro civil recorda também a importância da fusão “um pouco à força” entre a Mota & Companhia e a Engil, que deu origem à Mota-Engil, a sucessão para o sobrinho Carlos Mota Santos (presidente) e para o filho Manuel Mota (vice-presidente) e revelou também o que considerou ser a maior derrota da sua vida de empresário.