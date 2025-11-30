Família Mota lembra “empresário visionário”
A `holding´ familiar Mota - Gestão de Participantes (MGP), principal acionista da Mota-Engil, recordou o antigo presidente da Mota-Engil António Mota, que morreu este domingo aos 71 anos, no Porto.
- O velório decorrerá pelas 10h30 de segunda-feira na Igreja de São Gonçalo, em Amarante, seguido de missa pelas 15h00, no mesmo local, de onde o corpo seguirá para o jazigo da família, no cemitério daquela cidade, de onde António Mota era natural.
“A família Mota, neste momento de dor e luto, presta homenagem àquele que durante décadas a liderou no desenvolvimento empresarial construindo, em conjunto com as suas irmãs, um grupo empresarial de que a MGP é o maior acionista”, referiu a MGP, em comunicado.
António Mota era um “homem íntegro, visionário e comprometido quer com a sua família, quer com Portugal”, vincou, acrescentando que o compromisso da família Mota e da MGP é continuar o seu trabalho e empenhamento. “O engenheiro António Mota foi um homem extraordinário e um empresário visionário que deixa um legado ímpar, um espírito humanista e solidário que sempre teve para com a sociedade”, referiu.
A MGP lembrou que, nas últimas décadas, António Mota liderou a construção de um grupo multinacional reconhecido pela qualidade de engenharia e um grupo económico português que opera em múltiplos países.
“Líder carismático, empresário visionário e homem de enorme humanidade, o engenheiro António Mota foi um exemplo maior na capacidade de inspirar equipas, criando relações de proximidade e respeito com as diferentes gerações que foi acolhendo no seio da empresa”, sublinhou.
Formado em Engenharia Civil, o empresário António Mota iniciou a carreira em 1976 como estagiário na construtora fundada pelo pai, que fez crescer até ser um grupo presente em três continentes com 52 mil trabalhadores.
Família Mota lembra "empresário visionário"
