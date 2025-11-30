Fotogaleria: Imagens da vida de António Mota (1954-2025)

Natural de Amarante, António Mota nasceu em 1954, licenciou-se em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) em 1977 e iniciou o seu percurso profissional como estagiário no grupo Mota & Companhia, participando em várias áreas operacionais da empresa. Em 1981, assumiu a Direção-Geral da Mota & Companhia e em 1987 passou a Vice-Presidente Executivo, cargo que manteve até agosto de 1995. Nesse ano, foi nomeado presidente da construtora e liderou a operação de fusão com a Engil, que permitiu criar a maior companhia do país, com forte presença em África e na América Latina. Saiu em 2015 da presidência executiva. Faleceu este domingo aos 71 anos.

