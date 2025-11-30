Empresas

Fotogaleria: Imagens da vida de António Mota (1954-2025)

António Mota faleceu este domingo aos 71 anos. O empresário e gestor desenvolveu ao longo de 28 anos a maior construtora portuguesa.

Natural de Amarante, António Mota nasceu em 1954, licenciou-se em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) em 1977 e iniciou o seu percurso profissional como estagiário no grupo Mota & Companhia, participando em várias áreas operacionais da empresa. Em 1981, assumiu a Direção-Geral da Mota & Companhia e em 1987 passou a Vice-Presidente Executivo, cargo que manteve até agosto de 1995. Nesse ano, foi nomeado presidente da construtora e liderou a operação de fusão com a Engil, que permitiu criar a maior companhia do país, com forte presença em África e na América Latina. Saiu em 2015 da presidência executiva. Faleceu este domingo aos 71 anos.

  • António Mota sempre teve como referência o seu pai, Manuel António da Mota. INACIO ROSA/LUSA
  • António Mota com Jorge Coelho depois da Assembleia Geral da Mota-Engil, no Centro de Formação do grupo, no Porto, 26 de Maio de 2008. ESTELA SILVA/LUSA
  • Cavaco Silva acompanhado pelo seu homologo angolano, José Eduardo dos Santos (E), cumprimenta o presidente da Mota-Engil, António Mota, durante a cerimónia de inauguração da unidade fabril NOVICER MIGUEL A. LOPES/LUSA
  • O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho (E) acompanhado pelo presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, António Mota (2E), pelo presidente da câmara do Porto, Rui Rio (2D) e o ministro adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas (D) durante a conferência da entrega do Prémio Manuel António da Mota, no Palácio da Bolsa no Porto, 04 de dezembro 2011. JOSE COELHO/LUSA
  • O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (C), acompanhado pelo antigo Presidente da República, António Ramalho Eanes (E), e pelo presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil SGPS, António Mota (D), participa no encerramento da 7.ª edição do Prémio Manuel António da Mota, no Palácio da Bolsa, no Porto, 27 de novembro de 2016. JOSÉ COELHO/LUSA
  • O primeiro-ministro, António Costa (D), acompanhado pelo presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil SGPS, António Mota (2E), durante a sessão de encerramento da cerimónia Portugal Futuro 2017, organizada pela Fundação Manuel António da Mota, TSF e Mota-Engil, realizada no Palácio da Bolsa, no Porto, 03 de dezembro de 2017. MANUEL ARAÚJO/LUSA
  • António Mota, presidente da Mota-Engil, no discurso do 30º aniversário da construtora na bolsa de Lisboa. Paula Nunes/ECO
  • António Mota e as irmãs no aniversário dos 30 anos da Mota-Engil na bolsa portuguesa em 2017. Paula Nunes/ECO
  • António Mota em entrevista ao ECO24 numa parceria entre a TVI24 e o ECO em 2017. Paula Nunes/ECO
  • António Mota distinguido como sócio honorário no jantar de aniversário da AEP em 2019. Ricardo Castelo/ECO
  • Jantar de aniversário da Associação Empresarial de Portugal em 2019. Ricardo Castelo/ECO
  • 8ª edição da conferência anual do ECO "Fábrica 2030"
    António Mota, Rui Moreira e António Costa na conferência anual do ECO "Fábrica 2030" em 2024. Ricardo Castelo/ECO
  • 8ª edição da conferência anual do ECO "Fábrica 2030"
    Carlos Mota Santos, atual CEO da Mota-Engil, e António Mota na conferência anual do ECO "Fábrica 2030" em 2024. Hugo Amaral/ECO
  • 8ª edição da conferência anual do ECO "Fábrica 2030"
    António Mota e António Pires de Lima na conferência anual do ECO "Fábrica 2030" em 2024. Hugo Amaral/ECO
  • 8ª edição da conferência anual do ECO "Fábrica 2030"
    António Mota distinguido com o prémio Lifetime Achievement na conferência anual do ECO "Fábrica 2030" em 2024. Hugo Amaral/ECO
  • 8ª edição da conferência anual do ECO "Fábrica 2030"
    António Mota distinguido com o prémio Lifetime Achievement na conferência anual do ECO "Fábrica 2030" em 2024. Hugo Amaral/ECO
