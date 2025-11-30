TAP conclui atualização do ‘software’ dos A320 sem disrupção da operação

A TAP concluiu a atualização do ‘software’ de controlo de voo dos seus aviões A320, após problemas detetados pela Airbus, num total de 41 aeronaves impactadas, sem disrupção da operação, anunciou hoje a companhia aérea. “A TAP já concluiu a atualização de toda a sua frota impactada, num total de 41 aeronaves“, avançou a companhia aérea em comunicado, salientando que o processo decorreu “sem disrupção da operação e mantendo sempre a segurança de passageiros e tripulações”.

A transportadora, que informou no sábado estar em curso a atualização do ‘software’ de controlo de voo dos seus aviões A320, salientou o “feito extraordinário só conseguido graças à proatividade, coordenação e dedicação ímpares” das suas equipas da Manutenção & Engenharia e do Centro de Controlo Operacional.

A Airbus anunciou na sexta-feira a recolha de aproximadamente 6.000 aviões A320 para a substituição urgente do ‘software’ de controlo de voo, devido a problemas causados pela exposição à radiação solar.

Em comunicado, a fabricante aeronáutica informou ter solicitado a todas as companhias aéreas clientes que utilizam este ‘software’ para suspenderem “imediatamente os seus voos”, após a análise de um incidente técnico ocorrido em 30 de outubro num voo da JetBlue entre Cancún, no México, e Newark, perto de Nova Iorque, quando uma aeronave teve de realizar uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida.

A análise do incidente “revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados essenciais para o funcionamento dos controlos de voo”.

Para a maioria das aeronaves, a atualização do ‘software’ da versão anterior tinha a duração prevista de “algumas horas”. Mas, para cerca de 1.000 aeronaves, implica a troca do ‘hardware’ do computador, “o que levará semanas”, revelou à agência France-Presse (AFP) fonte ligada ao processo.

O Airbus A320, que entrou ao serviço em 1988, é a aeronave mais vendida no mundo. Em setembro, a Airbus destronou o Boeing 737, da fabricante norte-americana Boeing, cuja primeira unidade foi entregue em 1968.

No final de setembro, a Airbus tinha entregado 12.257 aviões A320 (incluindo versões de classe executiva), em comparação com 12.254 Boeing 737.