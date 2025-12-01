China Taiping poderá suportar maioria dos 287 milhões de euros do incêndio em Hong Kong
A China Taiping Insurance poderá arcar com a maioria dos 2,6 mil milhões em indemnizações causadas pelo incêndio que devastou o condomínio Wang Fuk Court, em Hong King, e que fez centenas de vítimas.
O setor segurador de Hong Kong, na China, prepara-se para enfrentar o maior volume de indemnizações das últimas décadas, depois do incêndio que devastou o condomínio Wang Fuk Court, em Tai Po, na quarta-feira dia 26 de novembro. O incêndio causou até ao momento 151 mortes, com as autoridades sem excluírem um possível aumento no número de falecimentos. As estimativas apontam para um impacto financeiro do incêndio superior a 2,6 mil milhões de Hong Kong dólares (cerca de 334 milhões de USD), sendo que grande parte desse valor deverá ser suportado pela China Taiping Insurance.
Rápido pagamento de sinistros é a prioridade
A Autoridade de Seguros anunciou a criação de uma task force destinada a monitorizar e acelerar o processamento dos sinistros relacionados com a tragédia. Também a Federação de Seguradoras de Hong Kong sublinha que várias seguradoras já simplificaram procedimentos, incluindo a criação de linhas de apoio dedicadas, a dispensa de certidões de óbito em pedidos de indemnização por morte e a flexibilização de prazos de pagamento de prémios.
“Muitas seguradoras já tomaram medidas imediatas, como a criação de linhas de apoio, bem como a simplificação e aceleração dos processos de reclamação, para fornecer apoio adicional às pessoas afetadas nestes tempos difíceis”, afirmou Stephen Yiu Kin-wah, presidente da Autoridade de Seguros, em comunicado.
Também Selina Lau, CEO da Federação de Seguradoras de Hong Kong, sublinha: “As nossas empresas associadas estão totalmente preparadas para ajudar as vítimas neste momento de necessidade, fornecendo recursos e apoio para as ajudar neste difícil processo de recuperação”.
China Taiping entre as mais expostas ao risco
De acordo com o South China Morning Post (acesso pago), que acedeu a documentos oficiais do condomínio, a China Taiping Insurance é a seguradora responsável pela cobertura de Wang Fuk Court. O contrato prevê:
- 2 mil milhões de HKD em cobertura para danos de propriedade e incêndio;
- 20 milhões de HKD por incidente em responsabilidade civil pública;
- apólice adicional de 315,6 milhões de HKD para riscos de empreiteiros;
- 50 milhões de HKD em responsabilidade civil para terceiros.
De acordo com o Yahoo Finance, a exposição financeira levou as ações da seguradora a cair até 8% na sessão seguinte ao incêndio.
Fontes do setor indicam ainda que outras seguradoras poderão enfrentar um volume elevado de sinistros individuais, nomeadamente em apólices de vida, saúde e conteúdo doméstico.
Bancos estão a colaborar
Para além das seguradoras, também o sistema financeiro se mobilizou para ajudar. A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) e a Associação de Bancos de Hong Kong recomendaram uma abordagem flexível na concessão de crédito a famílias afetadas, incluindo: priorização de pedidos de empréstimo, isenção de taxas por atrasos, e reforço de equipas nas agências da zona afetada.
O Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) permitiu o acesso a serviços financeiros sem apresentação de documentos pessoais perdidos no incêndio, enquanto o Bank of East Asia prolongou o horário da sua agência local.
A China Taiping, embora cotada em parte em bolsa, é controlada pelo Estado chinês através de diversos veículos. Só na Greater Bay Area (GBA – área integrada Guangdong–Hong Kong–Macau) emitiu prémios no valor equivalente a 6,6 mil milhões de euros em 2024.
