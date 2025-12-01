Academia

CNPR organiza ação de formação em Averiguação

  • ECO Seguros
  • 17:34

A Câmara Nacional de Peritos Reguladores realiza ação de formação online para dotar participantes de conhecimento numa das áreas fundamentais do setor segurador.

O Colégio Patrimonial da Câmara Nacional de Peritos Reguladores (CNPR) vai realizar uma ação de formação online dedicada à área de Averiguação.

A decorrer no próximo dia 6 de dezembro de 2025, em regime online a partir das 10h, o Colégio Automóvel pretende dotar os participantes de um maior conhecimento na averiguação.

Para o Colégio Automóvel, “num mercado segurador cada vez mais exigente, a qualidade da averiguação é o pilar que sustenta o negócio”, sublinham, ressaltando a necessidade destas competências no setor segurador.

Assim, o Colégio Patrimonial da Câmara Nacional de Peritos Reguladores explica que “esta sessão [de formação] é fundamental” para os profissionais que queiram aprofundar o seu conhecimento e capacidades nesta área em específico.

Os interessados em frequentar a formação podem inscrever-se até três dias antes da data da realização desta ação de formação. Pode inscrever-se aqui, ou contactar o Secretariado da CNPR via e-mail ([email protected]).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Altri paga mais de 50 milhões por compras na Suíça e Espanha

  • Fidelidade vence prémio “Best Insurance Project”

  • Sword Health alia-se à canadiana Desjardins Insurance

  • CNPR organiza ação de formação em Averiguação

  • Opinião

    A Crise que já começou

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

CNPR organiza ação de formação em Averiguação

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.