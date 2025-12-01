CNPR organiza ação de formação em Averiguação
A Câmara Nacional de Peritos Reguladores realiza ação de formação online para dotar participantes de conhecimento numa das áreas fundamentais do setor segurador.
O Colégio Patrimonial da Câmara Nacional de Peritos Reguladores (CNPR) vai realizar uma ação de formação online dedicada à área de Averiguação.
A decorrer no próximo dia 6 de dezembro de 2025, em regime online a partir das 10h, o Colégio Automóvel pretende dotar os participantes de um maior conhecimento na averiguação.
Para o Colégio Automóvel, “num mercado segurador cada vez mais exigente, a qualidade da averiguação é o pilar que sustenta o negócio”, sublinham, ressaltando a necessidade destas competências no setor segurador.
Assim, o Colégio Patrimonial da Câmara Nacional de Peritos Reguladores explica que “esta sessão [de formação] é fundamental” para os profissionais que queiram aprofundar o seu conhecimento e capacidades nesta área em específico.
Os interessados em frequentar a formação podem inscrever-se até três dias antes da data da realização desta ação de formação. Pode inscrever-se aqui, ou contactar o Secretariado da CNPR via e-mail ([email protected]).
